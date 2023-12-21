▲以「嗅覺」宣導愛滋防治！紅絲帶基金會推出香氛　籲一同對抗病毒非患者

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基金會推出新香氛 用嗅覺意識宣導愛滋防治「紅絲帶」象徵著對愛滋病患者、愛滋病感染者以及其照顧者的接納，也象徵對愛滋病防治、衛教、治療方法和疾病研究的支持。台灣紅絲帶基金會董事長涂醒哲表示，「紅絲帶」起源是來自紐約畫家派屈克·奧康尼爾和攝影家艾倫等15名藝術家，希望創造一種視覺象徵，藉視覺藝術倡導尊重愛滋病患者人權。
而紅絲帶基金會也以類似的理念，運用「嗅覺意識」推出香氛來宣導愛滋防治。涂醒哲董事長提到，紅絲帶基金會率先全球，透過嗅覺意識來做宣導，這種香氛一開始會讓人有冬天冷冽的感覺，但一陣子後就會漸漸感受到溫暖有如冬天的陽光的氣息。
香氛調香師Hedy也表示，紅色在冬天代表的是溫暖、幸福和期待，而冬日暖陽背後的故事就如同台灣紅絲帶在冬天吹著寒風的街道上行走，身邊的同行人並不多，但依然堅定地朝目標前進，期許冬日暖陽香氛，能為大家帶來正向的感受、勇往直前，迎接我們的會是溫暖且充滿希望及幸福的愛及擁抱。
愛滋疫情已連續6年下降 盼各界攜手終結愛滋紅絲帶基金會希望，希望「冬日暖陽」香氛能夠帶來大家冬天溫暖的陽光，一起接納愛滋病友，並一同攜手對抗愛滋病毒，減少傳染散播。根據疾管署統計，目前台灣愛滋疫情自2018年起已連續6年呈下降趨勢，2023年截至10月底新增感染數為804人，也較2022年同期886人減少82人，下降9.3%。
在全球愛滋防治成效指標方面，台灣已達成90–95–95的目標，優於全球平均水準。衛福部疾管署副署長羅一均在紅絲帶基金會記者會上表示，在95-95-95這個指標上，台灣只剩第一個沒有達標，就是還有10%的感染者不知道自己有感染，他們可能是沒有勇氣、沒有管道、沒有資源可以去做篩檢。
台灣紅絲帶基金會出動行動篩檢車，走遍台灣離島、偏鄉，為逾5000人提供篩檢服務。基金會呼籲，希望民眾正視愛滋防治議題，認識、了解愛滋病，並透過現階段的各種防治作為，積極達成WHO於2030年終結愛滋的目標。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60298
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