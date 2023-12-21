寒冬送暖助孩童圓夢 寶格攜手插畫家募集近700份禮物
寒冬送暖！台中市寶格冰淇淋和南台中家扶中心攜手，以「聖誕募禮-愛的聚繪」為孩童圓夢活動，獲得熱烈迴響。家扶中心孩子列出的禮物願望清單，總計400份，在寶格冰淇淋「你送禮，我送氷品」助攻下，總共募集了近700份禮品，寶格將在耶誕節前分送孩子們，讓他們感受社會溫暖，歡樂過耶誕佳節。
記者金武鳯/台中報導
寶格負責人陳苡榛表示，這次募集禮物活動，特別邀請台灣插畫家張凡旋（Francis），同時也是台北「貳拾陸巷咖啡廳」的主理人，共同參與並策劃活動主視覺。他用黑色線條勾勒出生動有趣的圖騰，供南台中家扶中心的孩子們著色，再一幅幅張貼在寶格店內，那充滿童趣和想像力畫作，讓人驚艷。
除此之外，插畫家張凡旋也慷慨捐贈個人繪本、手作購物袋等周邊商品，共襄盛舉。陳苡榛表示，有了這次為公益合作經驗，寶格日後也將與「貳拾陸巷咖啡廳」繼續攜手，讓北部消費者也能品嚐到這個五星級主廚指定、台灣頂級冰淇淋品牌的美味。
聖誕募禮活動今年邁入第8年，一路走來，有不少熱心民眾始終相伴，年年積極參與。他們依照孩子們的許願清單寄送禮物到寶格冰淇淋，希望助孩子圓夢。不僅如此，偶然經過的民眾，看到店內堆滿的聖誕禮物後，也會通過捐款方式贊助，讓寶格冰淇淋代為購買清單上的禮物。今年，共計募得600多份聖誕禮物，展現社會處處有溫暖與關懷，也呼籲更多人關注孩童的成長與福祉。