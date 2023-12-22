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美媒：中國在新疆羅布泊秘密重建核試場

▲新的衛星影像顯示，北京可能正考慮在新疆測試新一代核武，以提高中國迅速擴張的飛彈部隊殺傷力。（圖／翻攝自紐約時報）
▲新的衛星影像顯示，北京可能正考慮在新疆測試新一代核武，以提高中國迅速擴張的飛彈部隊殺傷力。（圖／翻攝自紐約時報）

中央廣播電臺

紐約時報(New York Times)20日報導，中國近60年前在羅布泊引爆第一枚原子彈。如今新的衛星影像顯示，北京可能正考慮測試新一代核武，以提高中國迅速擴張的飛彈部隊殺傷力。

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1964年10月16日，中國在羅布泊成功引爆第一枚原子彈，成為繼美國、蘇聯、英國之後第四個擁核國家。

美國政府和獨立專家多年來隱約表達對羅布泊基地的憂心，據報導，自從2017年以來，羅布泊這處主要基地已新增或翻修超過30棟建物。

紐約時報引用美國民間馬薩爾科技(Maxar)的新衛星影像指出，中國正秘密重建羅布泊的核試場地，最近有鑽井機鑿挖掘一個估計垂直深度至少約有536公尺的豎井。此外，衛星圖像也顯示，最近在基地現有的道路網中又添加了幾條新路，延伸超過48公里，到達東部山區的新區域，推測可能有新的地下核試區。

紐約時報引述卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)專家趙通(Zhao Tong)說，「所有證據指向中國正準備恢復核試」。

位於美國新墨西哥州的洛薩拉摩斯武器實驗室(Los Alamos)前負責人赫克爾(Siegfried S Hecker)，形容羅布泊的重建並不尋常，「俄羅斯和美國都在他們的核試場地持續活動，但不是像這樣」。

紐約時報指出，分析人士認為，羅布泊的活動代表著中國核設施的廣泛現代化，警告這恐將加速中國的軍備建設、並可能引發核子競爭的新時代。

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