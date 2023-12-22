▲對抗財務毒性：COST評估與全方位支持計畫幫助減輕癌友治療重擔

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為了準確評估癌症患者所承受的經濟壓力，臨床上普遍採用了一種稱為「綜合財務毒性評分」（COST）的評估工具。這是一份含有 11個問題的問卷，旨在評估患者的財務狀況、資源可用性及其對情緒的影響。患者會對每個問題進行 0至 4分的評分，總分範圍是 0至 44分。分數越高，意味著患者承受的財務壓力越小，財務毒性也就越低。
PatientsForce新推線上財務毒性計算器 幫助提升病患自主權采鋐健康整合集團（PatientsForce）總經理張向昕表示，這種方法不僅將癌症治療的經濟負擔具體量化，而且為患者和醫療團隊提供了一個新的途徑，更有效地理解不同治療策略帶來的經濟影響。基於 COST理論，PatientsForce推出了一款免費線上財務毒性計算器，讓癌症患者和他們的照護者可以自主評估財務毒性，也為病人贈藥支持計畫（PAPs）和病人支持計畫（PSPs）的推動奠定了實際的基礎。
台灣的健保制度雖然得到國際上的認可，但對於那些需要新上市藥物的癌症患者來說，仍然面臨著經濟上的挑戰。由於新藥的推出速度和健保給付政策的更新之間的落差，患者常常需要自費支付高額的治療費用。在沒有足夠商業保險的支援下，等待健保給付意味著與時間賽跑。
持續打造全方位病人支持計畫 盼能減輕病友與家屬負擔在應對醫療科技快速進步和患者需求的過程中，台灣的健保體系和政策正面臨調整的必要。這包涵建立癌症新藥基金和改善公共保險政策，以更全面地支持癌症患者。同時，政府與保險業者之間的合作也很重要，旨在解決當前的挑戰並確保保險服務能夠滿足民眾的需求。這些努力的目標是為癌症患者及其家庭提供更多的支持，幫助他們在治療過程中更好地應對財務上的考驗。
PatientsForce病人支持計畫營運顧問王怡文分享了藥廠長期合作推動病人贈藥支持計畫（PAPs）的經驗，透過提供贈藥或財務支援，減輕自費癌症患者的經濟壓力，提升患者及家庭的生活品質。此外，結合病人支持計畫（PSPs）和財務毒性量測服務，PatientsForce為患者和其照護者提供及時的經濟狀況評估和必要的支援。這些措施共同構成了一個全方位的支持體系，幫助癌症患者及其家庭更有力地應對治療過程中的挑戰。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60317
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