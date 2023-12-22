▲板橋中興醫院、飛利浦共推「AI高階影像中心」　全方位找出潛在問題

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新一代MRI磁振造影 降低能源成本並提供高品質影像「精準醫療」的核心定位，讓板橋中興醫院致力於推動一系列高階影像檢查計畫，特別是MRI磁振造影、CT電腦斷層、智能超音波掃描儀等高階影像設備的引進，這些設備通常僅在大型醫療院所，並需經過專業培訓的醫事人員來操作取得清晰影像，協助醫師精準判讀。不同級別的疾病需求，常導致民眾需長時間等待，為了更妥善地照顧到當地民眾的需求，板橋中興醫院攜手飛利浦成立全新「AI高階影像中心」，引進符合各項檢查需求的先進影像診斷設備，其中新一代MRI磁振造影僅需不到業界0.5%液態氦即可達到降溫效能，降低能源成本的同時提供高品質影像，應用於全身、腦部、心臟、腹部及骨骼等全方面檢查服務；極低輻射劑量CT電腦斷層配有AI智能心臟晃動假影校正軟體及肺癌病灶自動偵測系統，保障病患安全並有效協助醫師精準判讀；智能超音波掃描儀獨家AI自動測量系統，可快速計算出心臟結構及脂肪肝數值，未來不需要到大型醫療院所排隊等候，在親切的地區醫院即可獲得高品質且便捷的健檢服務、提早發現潛在的健康問題、獲得更精準的醫療諮詢建議。
板橋中興醫院與飛利浦的合作是一個嶄新的里程碑，這將對新北市地區的健康照護產生積極影響，板橋中興醫院期待透過這次合作，繼續提升和擴展醫療服務品質，持續守護民眾健康。
為推廣「AI高階影像中心」的成立，板橋中興醫院的健檢中心同時推出多款符合民眾需求和預算的「專業健檢套餐」。即日起，我們提供預約服務，讓更多人有機會優先體驗這些先進的醫療設備。此不僅體現板橋中興醫院對「全人健康照護」的承諾，也顯示對精準醫學治療的持續投入和不斷創新。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60335
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