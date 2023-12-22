十大伴手禮歐客佬五度拿獎 今起三天加碼買一送一同樂
由台中市政府舉辦的第15屆台中10大伴手禮評選，參選商家逾200家，經過專家選評、網路與現場民眾票選，歐客佬精品咖啡勇闖關關卡卡，連續五度獲獎，今年蟬聯十大伴手禮「金口碑獎」，成了台中十大伴手禮常勝軍。歐客佬為回饋消費者支持，今起連續三天，加碼精品咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1。
記者金武鳯/台中報導
歐客佬成立於2009年，10餘年來深耕世界各國產地精品莊園、競標咖啡，歐客佬品牌已成為精品咖啡代名詞。執行長王信鈞表示，為歡慶連續五年贏得「首獎」及「金口碑獎」，且回饋消費者對歐客佬用心經營的肯定，適逢歐客佬14週年慶，除原有週年慶優惠，即日起至24日，連續三天再加碼推出農場、精品咖啡豆、精品掛耳咖啡買1送1，超值回饋民眾不手軟。
王信鈞表示，連年來現場民眾支持是最具體的肯定，肯定歐客佬一路走來經營精品咖啡的用心；包括歐客佬持續參與競標、各項世界咖啡賽事、世界各國咖啡莊園的競標之外，歐客佬也長期深耕與產地農民契作創造永續價值！尤其在哥斯大黎加、巴拿馬與當地小農進行合作互動，建立起「直接與小農」的採購體系，讓咖啡小農能得到合理的利潤，協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡。
其次，歐客佬多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，咖啡農場直營、產銷合一，是目前擁有全世界咖啡品項最多的商家。濾泡式掛耳咖啡品項更是多達上百種，是店內人氣熱銷商品，輕鬆沖泡方便，杯杯就像現磨一樣新鮮。今起連續三天，全館各品項咖啡，連平時難得參與的精品咖啡豆、精品掛耳咖啡，全面買一送一，「咖啡控」把握機會趕快「囤貨」。歐客佬門市營業據點查詢：www.oklaocoffee.com/store。歐客佬網路購物車：www.idou.com.tw