線上報名桃園元旦升旗典禮　前500名報到民眾贈李多慧月曆

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劉思遠表示，這次報名成功的2000名幸運民眾，元旦當天到現場參加升旗典禮時，只要出示「線上報名成功的截圖」，除了可以拿到象徵活力滿滿的「活力包+活力繩」紀念品之外，前500位報到的線上報名民眾還可額外獲得神秘好禮，也就是樂天女孩李多慧與15名桃園員警拍攝的「2024識詐形象月曆」。
至於相關領取流程，桃園區公所說明，網路報名成功者，請於1月1日上午6時30分到8時至桃園市政府後門「網路報名區」報到，出示「線上報名完成的截圖畫面」，即可領取元旦限定禮「活力包+活力繩」及手搖小國旗。如欲領取早鳥報到禮「2024識詐形象月曆」，請於活動當天在「早鳥報到區」排隊，上午6時準時發放500張號碼牌，並於9時30分，再到同一地點領取識詐月曆。
桃園區公所特別提醒，「2024識詐形象月曆」是提供給「完成線上報名」且當天於早鳥報到區「前500名報到」的民眾，若無事先完成線上報名者，請勿排隊。
桃園區長許敏松表示，今年元旦升旗典禮，除了規劃金曲歌王殷正洋、國旗達人張老旺、建德國小合唱團老中青三代領唱國歌外，也邀請中華民國陸軍專科學校戰鼓隊、新興高中學生合力展開巨幅旗，讓現場參與元旦升旗的市民感受氣勢磅陀的氛圍，用活力迎接嶄新一年。