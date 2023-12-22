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線上報名桃園元旦升旗典禮　前500名報到民眾贈李多慧月曆

▲線上報名成功，當天出示「線上報名成功的截圖」，前500人還可額外獲得樂天女孩李多慧與15名桃園員警拍攝的「2024識詐形象月曆」。（圖／桃園市政府提供）
▲線上報名成功，當天出示「線上報名成功的截圖」，前500人還可額外獲得樂天女孩李多慧與15名桃園員警拍攝的「2024識詐形象月曆」。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台／桃園報導

迎接2024年，桃園市政府13個行政區將於元旦當天同步舉行升旗典禮，其中，桃園區「活力向前 龍耀桃園」升旗活動 ，昨日開放2000個升旗線上報名名額瞬間秒殺。市府民政局今（22）日表示，預先報名成功的民眾，在元旦當天完成報到後，除了可以領取「活力包+活力繩」的紀念品，當天出示「線上報名成功的截圖」，前500人還可額外獲得樂天女孩李多慧與15名桃園員警拍攝的「2024識詐形象月曆」。

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民政局長劉思遠指出，元旦升旗典禮活動21日在桃園區公所網站啟動報名程序，民眾報名相當踴躍，可以說延續國慶升旗典禮的熱潮，2000個線上報名名額瞬間秒殺，公所還不斷接到民眾詢問電話，詢問是否可以加開名額。

劉思遠表示，這次報名成功的2000名幸運民眾，元旦當天到現場參加升旗典禮時，只要出示「線上報名成功的截圖」，除了可以拿到象徵活力滿滿的「活力包+活力繩」紀念品之外，前500位報到的線上報名民眾還可額外獲得神秘好禮，也就是樂天女孩李多慧與15名桃園員警拍攝的「2024識詐形象月曆」。

至於相關領取流程，桃園區公所說明，網路報名成功者，請於1月1日上午6時30分到8時至桃園市政府後門「網路報名區」報到，出示「線上報名完成的截圖畫面」，即可領取元旦限定禮「活力包+活力繩」及手搖小國旗。如欲領取早鳥報到禮「2024識詐形象月曆」，請於活動當天在「早鳥報到區」排隊，上午6時準時發放500張號碼牌，並於9時30分，再到同一地點領取識詐月曆。

桃園區公所特別提醒，「2024識詐形象月曆」是提供給「完成線上報名」且當天於早鳥報到區「前500名報到」的民眾，若無事先完成線上報名者，請勿排隊。

桃園區長許敏松表示，今年元旦升旗典禮，除了規劃金曲歌王殷正洋、國旗達人張老旺、建德國小合唱團老中青三代領唱國歌外，也邀請中華民國陸軍專科學校戰鼓隊、新興高中學生合力展開巨幅旗，讓現場參與元旦升旗的市民感受氣勢磅陀的氛圍，用活力迎接嶄新一年。

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