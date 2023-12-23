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莎莎從月光族到買千萬豪宅！「超懶人存錢4招」曝光　勵志又實用

▲莎莎從月光族到購入千萬豪宅，過程很勵志，懶人存錢4招大公開。（圖／翻攝自莎莎公主鍾欣愉臉書）
▲莎莎從月光族到購入千萬豪宅，過程很勵志，懶人存錢4招大公開。（圖／翻攝自莎莎公主鍾欣愉臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

莎莎（鍾欣愉）2004年拍偶像劇《愛情合約》嶄露頭角，主持《食尚玩家》13年成為代表作，曾入圍金鐘獎最佳綜藝節目主持人，入行20年的她，當過沒有金錢觀念的月光族，如今成為娛樂圈經營副業有成的明星之一。莎莎不但25歲就完成開店夢想，早早買下約4000萬豪宅給家人住，還傳出不算演藝工作酬勞，最高可以月入80萬，她也傳授「懶人存錢4心法」，給廣大讀者們參考。

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▲莎莎主持過《食尚玩家》、《WTO姐妹會》、《嗨！營業中》123季，以《超級模王大道》 提名第47屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人。（圖／翻攝自莎莎小姐IG）
▲莎莎主持過《食尚玩家》、《WTO姐妹會》、《嗨！營業中》123季，以《超級模王大道》 提名第47屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人。（圖／翻攝自莎莎小姐IG）
剛出道當3年月光族　自創「三分法」理財

莎莎19歲出道時，因為收入不穩定，加上沒有存錢習慣，早年經常花光當月薪水，甚至還需要家人救急，當了3年月光一族，她才不想每個月都做白工，於是積極學習理財之道，25歲就存到創業基金，開服飾店當老闆娘。莎莎分享，自己創立「三分法」，將每月收入分為孝親費、儲蓄費、生活費三等份，預留的三分之一薪水可以盡情使用，花光也沒關係，同時又可以存到錢。

▲莎莎25歲就完成開店夢想，買下千萬豪宅給家人過好生活。（圖／翻攝自莎莎小姐IG）
▲▼莎莎25歲就完成開店夢想，買下千萬豪宅給媽媽（下圖右）、妹妹過好生活。（圖／翻攝自莎莎小姐IG）
▲▼莎莎25歲就完成開店夢想，買下千萬豪宅給媽媽（下圖右）、妹妹過好生活。（圖／翻攝自莎莎小姐IG）
記帳、花錢要量力而為　存錢才是致富王道

再來是「記帳」，莎莎詳細紀錄每一筆開銷，到下個月就能檢視哪些支出沒有必要，自我提醒下次不要衝動購物，掏錢時要有預算的概念。第三點則是「花錢要量力而為」，莎莎說，相較買名牌包，她更熱衷精打細算買便宜卻很實用的商品，也認為人的慾望無窮，下手前要反問能不能負擔、東西是否多餘。最後她指出「存錢才是致富王道」，可以訂立一個目標，抑制想花錢的念頭，像她就是開店當老闆。

團購社團11萬人追隨　用真心換來好口碑

莎莎和男友錢先生穩定交往16年，雖然兩人經營的咖啡店暫時收掉，只接熟客的甜點訂單，不過莎莎2021年成立團購社團「莎莎的失控雜貨店」，被視為「絕對味蕾」、美食指標又龜毛的她，號召力驚人，短時間累積超過11萬人追蹤。莎莎對每樣商品嚴格把關，達不到標準的絕對淘汰，用真心換來好口碑，讓消費者黏著度高，給予全然信任，她也因此忙得踏實、心安。

▲莎莎現在只接熟客的甜點訂單。（圖／翻攝自莎莎小姐IG）
▲莎莎現在只幫熟客做甜點。（圖／翻攝自莎莎小姐IG）
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