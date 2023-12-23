莎莎從月光族到買千萬豪宅！「超懶人存錢4招」曝光　勵志又實用

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莎莎19歲出道時，因為收入不穩定，加上沒有存錢習慣，早年經常花光當月薪水，甚至還需要家人救急，當了3年月光一族，她才不想每個月都做白工，於是積極學習理財之道，25歲就存到創業基金，開服飾店當老闆娘。莎莎分享，自己創立「三分法」，將每月收入分為孝親費、儲蓄費、生活費三等份，預留的三分之一薪水可以盡情使用，花光也沒關係，同時又可以存到錢。
記帳、花錢要量力而為 存錢才是致富王道
再來是「記帳」，莎莎詳細紀錄每一筆開銷，到下個月就能檢視哪些支出沒有必要，自我提醒下次不要衝動購物，掏錢時要有預算的概念。第三點則是「花錢要量力而為」，莎莎說，相較買名牌包，她更熱衷精打細算買便宜卻很實用的商品，也認為人的慾望無窮，下手前要反問能不能負擔、東西是否多餘。最後她指出「存錢才是致富王道」，可以訂立一個目標，抑制想花錢的念頭，像她就是開店當老闆。
團購社團11萬人追隨 用真心換來好口碑
莎莎和男友錢先生穩定交往16年，雖然兩人經營的咖啡店暫時收掉，只接熟客的甜點訂單，不過莎莎2021年成立團購社團「莎莎的失控雜貨店」，被視為「絕對味蕾」、美食指標又龜毛的她，號召力驚人，短時間累積超過11萬人追蹤。莎莎對每樣商品嚴格把關，達不到標準的絕對淘汰，用真心換來好口碑，讓消費者黏著度高，給予全然信任，她也因此忙得踏實、心安。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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