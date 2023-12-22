心疼流浪貓受凍！他親手打造「貓貓禦寒庇護所」 全靠廢棄保冷箱
嚴冬的低溫就連人都難以抵擋，更何況是貓咪！美國一名男子菲利浦（Philip Rogich），發覺家裡附近很多流浪貓在冬天挨餓受凍，他心疼地利用保冷箱替貓貓打造了一個「禦寒庇護所」，成品出爐後果然流浪貓們都十分捧場，也吸引了許多人仿造他的作法，成功給了世界上更多流浪貓們一個度過寒冬的家。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，住在美國猶他州的菲利浦，平時和妻子相當熱衷於參加孩童相關的慈善活動，某天他發現家裡附近其實有許多挨餓受凍的流浪貓，他就靈機一動想出辦法來幫助這些貓咪。
菲利浦拿出家裡沒在使用的保冷箱進行實驗，他認為保冷箱若能讓內部保持涼爽，那換個角度想，也可能有恆溫保暖的效果。因此菲利浦在保冷箱外側鑽出一個小圓洞，當作貓咪出入的洞口，並在裡頭裝上泡棉隔絕鋒利的箱緣，且於箱內鋪滿乾燥的稻草幫助貓貓禦寒。
菲利浦把保冷箱放置在家裡附近，並觀察貓咪們是否會捧場使用，沒想到貓貓們頗為踴躍，讓菲利浦為之振奮。由於一個大的保險箱大約可以住進2到3隻貓咪，因此菲利浦開始在網路上募集大家不要的保冷箱。而這個「貓貓禦寒庇護所」的點子也逐漸傳開，不少人都認為這是個非常好的創意，甚至還開始有人效仿，來幫助家裡附近的流浪貓。
菲利浦受訪時表示，他已經陸續完成150個保冷箱的貓咪庇護所，並且放置在不同地方給流浪貓咪使用。這個做法不但能環保地再次利用廢棄的保冷箱，也可以幫助流浪貓咪度過寒冬，獲得許多人讚賞。