全民羽協包場挺《BIG》！王齊麟感動淚崩 與范逸臣私下關係曝光
全民羽球發展協會在聖誕節前夕，與奧運羽球金牌選手王齊麟包場電影《BIG》辦公益活動，邀請長春國小李奕寬校長及羽球隊師生百餘人一同觀賞電影。電影主要演員范逸臣、田中千繪、郭大睿、周厚安也在映後驚喜現身向觀眾致意、送上聖誕祝福，王齊麟包場力挺好友范逸臣，透露看片時哭了好幾次。
記者黃雅琪／綜合報導
導演魏德聖分享《BIG》故事源起，是多年前他在電視紀錄片中訪談一位已截肢康復的癌友，這位女孩樂觀的態度以及出乎意料的生命經驗，給了他相當大的震撼與啟發，想把這份勇敢面對人生的能量分享給更多人，故決定將這個埋藏許久的劇本付諸實現。
羽球金牌選手王齊麟表示「BIG」這個字代表著獨一無二的自己，每個人的生命都不簡單，第一次和這麼多的國小選手一起看電影：「我覺得他們應該都已經體會到當選手這條路有多辛苦，每次比賽要面對輸贏的壓力有多大，但今天從電影中看到這些正在和病魔拚生死的孩子們，一定能給大家帶來更多力量，也讓我們更珍惜能擁有健康的身體在場上拚搏的每一次機會。」
映後王齊麟也分享：「看到感人的地方，我裝作若無其事趕快拿打包的漢堡起來吃，想說這樣應該能轉移焦點，沒想到還是哭了好幾次。」更透露自己和范逸臣原本就是朋友，當然要支持他的作品，而且一部好的電影不只能感動人，也會影響人：「我相信我們都在短短的兩個多小時內，受到很深的啟發。」電影《BIG》熱映中。
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