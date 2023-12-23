首見紙糊張府天師！旗津天后宮350週年建醮大典隆重開光
高雄旗津天后宮建廟350周年、睽違72年的五朝建醮大典，今(23)日早上11點吉時進行張府天師開光儀式，邀請高雄市長陳其邁主持。此次天后宮恭請紙塑而成的張府天師坐鎮，是旗津地區首次，而醮事期間，紙塑張天師衣飾、型態每天均有不同，代表不同科儀，成為建醮過程中一大亮點。
記者陳美嘉／高雄報導
陳其邁致詞時提到，非常高興今天參加天后宮350週年開基建醮典禮，祝福活動圓滿順利，他不忘感謝媽祖婆照顧旗津及所有市民，尤其在疫情期間消災解厄，也讓旗津防疫做得好，今天也是特別來還願，表達感謝之意。
旗津天后宮主委陳冠銘指出，旗津天后宮是高雄市最古老的媽祖廟，也是台灣本島最早祭祀媽祖的廟宇之一。目前盛大舉行的啟建金籙慶成祈安五朝建醮大典，因是五朝醮事，除張府天師之外，也恭請紙塑觀音佛祖、玄天上帝同來鑑醮；「五朝建醮大典儀式」活動從12月24日起到12月28日止。
時隔72年才再舉行建醮，「一定要做到最好，達到祈島安康，保境佑民的大願」。陳冠銘強調，這次建醮依照道教科儀恭請的張府天師，目前台灣能做的師傅已極少，堪稱非常珍貴的紙塑天師像，此次製作的張府天師塑像頭部經由重新設計、開模製作，以確保與眾不同。此外，塑像身體「軟身」四肢皆可動，在明天起的五朝建醮期中，每天都會更換不同衣飾、法器及姿勢，代表每日不同的科儀儀式，以期降魔護道，確保醮儀功德圓滿。而張府天師服飾更是華麗非凡，其中1件繡紋圖飾繁複精美的道袍，費時近1年多才繡製完成，造價高達20萬。