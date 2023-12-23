12人性愛趴脫光遭逮 台南警霸氣嗆「來一次捉一次」

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台南市第二分局偵查隊員警於於22日夜間8時50分許前往公園路巷內某日租套房內，趁著房內有人開門出入之際一舉攻入，當場查獲主辦人張男(50歲)，另現場查獲梁姓等7名男子及王姓等4女於房間內全身赤裸，並分兩房間正非法從事性交易轟趴派對。現場查扣保險套294個(已拆封使用22個)、潤滑液4瓶及手機等證物，並於調查後將媒介營利之張男、王女（39歲）兩嫌依妨害風化罪移送地檢署偵辦；另同案10名參加轟趴性交易7男3女，分別以社會秩序維護法裁罰。
員警調查發現，張嫌以推特社群軟體為工具，以台中、台南、高雄等地來舉辦性愛轟趴，並以「長腿妹妹」、「火辣御姐」、「學生妹」、「俏麗護士」等色誘言語來吸引不特定男子報名，並由每名參加之男子匯款3300元之參加活動費至王女帳戶，再邀約4名女子來參與性愛派對。所收取之現金事後扣除住宿場地(4000元)、保險套、飲料等費用後，再由主嫌與參與女子(共計5人)來朋分藉以獲利。
警方發現，張姓男子之前在今年8月24日也曾組團來中西區大埔街之民宿舉辦性愛轟趴為第二分局當場破獲並帶回12人送辦，這次因應台南友人再三「敲碗」後才鼓起勇氣再次前來台南，也刻意避開中西區來舉辦，原以為可躲過警方之查緝。
第二分局表示，本案經員警有效事先掌握情資、積極監控釐清地點及主嫌身分，並在檢察官、法官之全力支持下，順利聲持搜索票來迅速搗破，遏制破壞社會風氣不法行為，再再展現台南員警專業能力，也宣示將持續踏實及做好治安維護工作，建構大台南最幸福之宜居樂遊安全城市。