「清水那方」暖冬餐會 邀獨居長者及弱勢家庭享饗宴

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「清水那方」於2021年10月6日開幕，被譽於彰化縣最新的旗艦級觀光景點。業者極重視關懷在地及回饋社區，每月第三週的六、日訂為「那方同樂日」，社頭鄉民都可免費進入一般遊憩區。這次舉辦的「公益暖冬餐會」，即是要近一步拉近與在地民眾的距離，尤其是社頭鄉居民逐漸高齡化，不少高齡長者因子女外出工作成了獨居者，平時缺乏社會接觸，「清水那方」為此特別安排這次聚餐，邀請鄉內低收入戶及獨居長者在參與，吃大餐還能大開眼界，一睹全台最大合法溫泉露營區美景。
「清水那方」營運三年以來，吸引來自全台各地的遊客，業者同時推薦週邊的十八彎古道、長青自行車道、清水岩寺、手套博物館、織襪博物館、天然醬油生產工廠等諸多觀光景點，加上社頭最知名的芭樂，同時也銜接田中馬拉松、二水馬拉松等活動，而社頭鄉、二水鄉及田中鎮都獲選為經典小鎮美譽，已成為彰化縣東南角的重觀光景點，為彰化的觀光帶來新氣象，「清水那方」更成為當地熱門打卡新地標。
這次「公益暖冬餐會」地點是位於《清水那方》園區內的「沐月餐廳」，由著名日本象集團設計的日式木結構建築，室内外用餐環境相當優雅，提供以當地當季新鮮食材為主的健康餐飲，倡導有機飲食及當地農產品特性，透過最合適的烹飪方式，讓食物呈現原始美味，讓餐桌上的每個人，都能感受到滿滿的喜悅，落實從產地到餐桌的生活美食，並且得到健康。「清水那方」官網查詢：https://www.qinshui.com.tw/