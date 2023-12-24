周杰倫國際影響力受矚目　將登上CNN跨年特別專訪

華語樂壇天王周杰倫推出最新單曲〈聖誕星〉，提前送上聖誕驚喜，國際音樂平台YouTube Music也為周杰倫，在紐約及洛杉磯的巨型戶外大銀幕播放MV。另外，周杰倫的國際影響力持續受到外媒重視，CNN國際頻道特別邀約周杰倫在今年跨年的「New Year's Eve Live」新年特別節目中進行訪談。
記者黃雅琪／綜合報導
CNN每年的新年特別節目「New Year's Eve Live」是一個備受期待的年度盛事，邀請全球知名嘉賓參與倒數迎接新的一年，內容涵蓋全球各地的新聞、體育、藝術、文化等，節目由亞洲打頭陣，主播Kristie Lu Stout與亞洲各城市的記者做連線報導，其間穿插名人訪談，節目在陸續報導各地的慶祝活動後，最後在紐約時代廣場進行直播。
周杰倫將出現在今年CNN「New Year's Eve Live」節目中，CNN也已對外預告Jay Chou的連線訪問，消息一出，令全球樂迷期待！中港台粉絲可於12月31日晚間9:00（美國東岸時間12月31日上午8:00）鎖定CNN頻道「New Year's Eve Live」節目播出。
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