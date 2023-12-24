台中購物節感謝祭歡耶誕節　百萬現金得主再揭曉

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副市長黃國榮出席表示，自己當年就讀豐原高中，每天搭車通勤，現在豐原區在各級民代及市府通力建設下，跟當年比已有很大的進步。台中購物節的成功要感謝全市大小店家，無論商圈、市場、夜市的頭家都是活動最佳代言人，去年登錄金額達358億元，今年因應議會建議排除房地產消費登錄，依然繳出亮眼成績。
經發局說，截至昨日，台中購物節消費登錄總金額已破289億元，發票張數達3,764萬，APP下載次數超過234萬。活動現場抽出了月月抽百萬2名、週週抽10萬元、環保加碼抽Ionex 光陽電動車 S7 ABS電動機車、YAMAHA EMF電動機車等多重好禮，還有市集活動的加碼獎項，包含65吋電視、XBOX主機、氣炸鍋等超過60項好禮。
經發局表示，昨天抽出二個百萬現金大獎，第一位是太平區的黃小姐，因家人在后里區的餐廳辦喜宴，消費發票登錄抽中大獎，喜上加喜，她非常驚訝並感謝大家；第二位廖先生於南區生鮮賣場及超商消費共347元，Call Out時口氣冷靜，沒等到通話結束就將電話掛斷，經市府同仁聯繫，表示剛認為是詐騙電話，知道自己抽中大獎不可置信，後續將持續消費，也希望延續好運，成為精品好宅主人。
經發局長張峯源表示，此次活動特別邀請11個商圈吉祥物、豐原區吉祥物福蘆妹與台中城市吉祥物石虎家族虎媽和聖誕老人一同遊行，遊行途中送給民眾耶誕小禮物，帶給現場民眾最溫暖的一晚。此外，也邀請在地商圈店家設攤、展示，透過攤位及文宣展示讓民眾更了解商圈特色、更貼近民眾。
張峯源也說，台中購物節是全台第一的活動，各縣市民眾都來台中消費，昨天市府在豐原舉辦聖誕市集，未來也要多跟商圈合作辦更多活動，聚集人潮、促進消費。另也預告接下來若破300億元，將加碼抽百萬現金，還有外縣市消費總額突破百億，也將加碼再抽一個百萬，等於抽二個百萬現金大獎。此外，這次豐原感謝祭就是為了感謝70多個商圈、市場店家和市民對台中購物節的支持和參與，地方反應非常好，店家於購物節期間業績多三成，帶動消費也能抽獎，店家、民眾都開心。
經發局說，昨舞台上也有精彩的表演秀，包含豐原國樂團、豐原區豐榮社區發展協會的多明哥舞蹈班、葫蘆墩smile太鼓團等優秀表演團體輪番上陣，為活動帶來一波又一波的高潮。另外，此次還邀請兒童界的偶像YOYO家族「Kiwi姊姊」及「櫻桃姊姊」與小朋友進行互動和表演，現場氣氛歡樂。
經發局指出，台中購物節已來到尾聲，消費活動到12月26日截止，須於12月31日前完成登錄APP，請民眾把握最後可以抽精品好宅的機會。另外，因應12月22日至24日為財政部電子發票平台進行移轉作業時間，台中通暨購物節APP無法下載雲端發票與驗證電子發票，為維護民眾參與台中購物節抽獎權益，12月20日至26日皆建議改以索取紙本電子發票，並手動輸入活動APP，同時保留紙本發票，以利後續兌獎。