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康凱4婚成鬧劇！陳瓊美自爆化妝間追打小三　「他現在配不上我」

▲陳瓊美（左圖）過去和康凱有過一段婚姻，卻因為男方多次出軌，讓她怒氣沖沖在電視台化妝間追打小三。（圖／資料照）
▲陳瓊美（左圖）過去和康凱有過一段婚姻，卻因為男方多次出軌，讓她怒氣沖沖在電視台化妝間追打小三。（圖／資料照）

記者江芷稜／綜合報導

77歲演藝工會前理事長康凱人生桃花不斷，人生有過三段婚姻，今年7月還和曹雨婷爆出結婚沒登記的羅生門，痛訴被騙錢騙婚。而曾經和她有過一段情的女星陳瓊美，最近上節目《新聞挖挖哇》分享往事，指控康凱婚內不老實，跟其他女生搞曖昧，被化妝師提醒後，她錄影時遇到小三，氣到當場追打對方，最後受不了老公太多情決定離婚。

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▲康凱節目中爆料，稱富商朋友砸千萬和女星共度春宵，最後砲友變夫妻。（圖／《新聞挖挖哇》YT）
▲77歲的康凱在節目中爆料被曹雨婷騙婚。（圖／《新聞挖挖哇》YT）
陳瓊美是童星出道，年輕時被康凱猛烈追求，不顧母親反對談起戀愛，他甚至爬逃生梯到高樓，隔著家裡窗戶說情話，堪比羅密歐與茱麗葉，她原本家庭經濟狀況不錯，上學都有司機接送，最後選擇和康凱私奔，婚後過著窮苦生活，把所有賺來的錢都交給老公。

▲陳瓊美年輕時和康凱私奔，結果慘遭背叛。（圖／陳瓊美FB）
▲陳瓊美年輕時和康凱私奔，結果慘遭背叛。（圖／陳瓊美FB）
不過，她形容康凱的個性是永遠想在戀愛狀態裡，明明是已婚身分，還不斷追逐年輕女性，化妝師提醒她康凱跟別的女生走得很近，康凱跟同事去日本旅遊還強調跟導演睡一起，那個女生不會同行，結果她打電話給旅行社，發現該女也在旅客名單上，打電話興師問罪，康凱火速返台卻沒道歉，還對她咆哮、動粗，讓陳瓊美心碎，登記結婚僅2年就有了離婚念頭。

▲陳瓊美被康凱多次背叛，結婚2年就決定離婚。（圖／《新聞挖挖哇》YT）
▲陳瓊美被康凱多次背叛，結婚2年就決定離婚。（圖／《新聞挖挖哇》YT）
陳瓊美忍不住爆料，斬斷康凱與該女的私情後，他又跟別的女星談戀愛，某次去電視台錄影時，化妝師通報她小三也在現場，她立刻想衝過去追打小三，後來被小三跑走，康凱苦苦求情3個月，她仍心死決定離婚。陳瓊美感嘆英俊的老公很難顧，但「他現在配不上我」，吐露心碎婚姻過程，加上人生被倒會騙錢，太多受騙經驗，讓她決定再也不陷入愛情裡。

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