康凱4婚成鬧劇！陳瓊美自爆化妝間追打小三　「他現在配不上我」

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不過，她形容康凱的個性是永遠想在戀愛狀態裡，明明是已婚身分，還不斷追逐年輕女性，化妝師提醒她康凱跟別的女生走得很近，康凱跟同事去日本旅遊還強調跟導演睡一起，那個女生不會同行，結果她打電話給旅行社，發現該女也在旅客名單上，打電話興師問罪，康凱火速返台卻沒道歉，還對她咆哮、動粗，讓陳瓊美心碎，登記結婚僅2年就有了離婚念頭。
陳瓊美忍不住爆料，斬斷康凱與該女的私情後，他又跟別的女星談戀愛，某次去電視台錄影時，化妝師通報她小三也在現場，她立刻想衝過去追打小三，後來被小三跑走，康凱苦苦求情3個月，她仍心死決定離婚。陳瓊美感嘆英俊的老公很難顧，但「他現在配不上我」，吐露心碎婚姻過程，加上人生被倒會騙錢，太多受騙經驗，讓她決定再也不陷入愛情裡。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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