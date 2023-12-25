為一天準備全年　美軍司令部追蹤耶誕老人不馬虎

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值勤指揮官要部屬看雷達尋找耶誕老人在哪，形成耶誕老人追蹤計畫最初的樣貌。時至今日，參與這項龐大行動的志工已超過1000人。
馬賽亞斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），每當她告訴陌生人自己的崗位在NORAD，陌生人總會問起「NORAD追蹤耶誕老人」（NORAD Tracks Santa）計畫，「它把對軍隊可能一無所知的人們串聯起來，這真的很棒」。
馬賽亞斯去年才開始負責耶誕老人追蹤計畫，她說：「我其實還記得小時候打進NORAD問耶誕老人在哪裡。我回來這裡工作，發現主要職責包括這一項後，我老公竟然對我說『你要確定不會毀了耶誕老人』。」
雖然耶誕老人追蹤器一年上線不到24小時，但事前好幾個月就開始準備了。
馬賽亞斯的團隊新一年度會先檢討去年12月狀況，並感謝承擔計畫相關費用的70多個捐助企業。團隊會在春天聯繫以往參與者，請求繼續支援；初秋時分開始與科羅拉多泉（Colorado Springs）皮特森太空軍基地（Peterson Space Force Base）成員協調準備基地內必要通訊設備，好將它改造成NORAD追蹤耶誕老人作業中心。
進入11月，他們會開始著手志工進駐接電話的排班事宜，12月中再確認電話連線暢通。011-1-877-HI-NORAD專線（011-1-877-446-6723）會在美東時間12月24日上午6時啟用。NORAD聲稱，在雷達、衛星和戰機協助下，他們得以密切注意耶誕老人在全球的行蹤。
馬賽亞斯表示，「大約1100至1200名」志工會在場或遠端接聽全球人們打進熱線的電話。根據馬賽亞斯，2022年現場一共接聽7萬3000通電話，總計電話數量達26萬通。
除了熱線之外，NORAD也會在網站、行動應用程式（app）、社群媒體頁面等不同平台，分享耶誕老人的送禮進度。一切得到美東時間12月25日上午2時才會結束。
NORAD追蹤耶誕老人計畫兩年後將迎來70週年，馬賽亞斯告訴哥倫比亞廣播公司新聞網，NORAD討論過發展虛擬實境（VR）體驗的可能性，讓民眾跟著耶誕老人一同飛翔，但事情「還沒準備好」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1121224