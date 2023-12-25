MLB／26轟重砲Hernandez想要4年24億合約！紅襪、天使都有興趣
隨著山本由伸、大谷翔平合約拍板定案，大聯盟（MLB）自由市場也將活絡起來，其中在本季繳出26轟的重砲Teoscar Hernandez也成為球團爭取加盟的對象，《The Athletic》記者Ken Rosenthal透露，「洛杉磯天使與波士頓紅襪都正式對Teoscar Hernandez感到興趣」，此外Hernandez將追尋一份至少4年8000萬美元（約24億台幣）的合約
記者張志宇/綜合報導
記者Ken Rosenthal表示，「從上個月自由市場開啟時，有關Teoscar Hernandez的合約消息十分安靜，但隨著大谷翔平與山本由伸加盟洛杉磯道奇，自由市場上備有充足銀彈與想補強進攻火力的球隊，勢必會展開競爭。」
現年31歲的Teoscar Hernandez上賽季效力於西雅圖水手，上季繳出.258/.305/.435（105 wRC+），並外帶26轟、93分打點與OPS 0.741的成績，在今年自由市場前50位球員中，排名第12位，根據《MLB TRADE RUMORS》透露，「預期 Hernandez將追尋一份至少4年8000萬美元的合約。」
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