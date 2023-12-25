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就職滿周年回顧大巨蛋、大直民宅塌陷案　蔣萬安列城市三願景計畫

▲台北市長蔣萬安今舉行就職周年記者會。（圖／記者葉政勳攝，2023.12.25）
▲台北市長蔣萬安今舉行就職周年記者會。（圖／記者葉政勳攝，2023.12.25）

記者邱新博／台北報導

台北市長蔣萬安今（25）日就職滿一周年，今天也在大巨蛋舉辦就職一周年記者會。蔣萬安致詞時以市府基層為主角為市政奉獻的「溫度」、「魄力」、「決心」等故事，回顧自己施政第一年的歷程並以育兒政策上路、基泰大直事故、大巨蛋等故事，凸顯施政成果，並喊出安全之都、運動之都與未來之都三項願景，將原本5年的行人友善計畫加速在3年完成。

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蔣萬安在就職周年記者會一開始先播放就職周年紀念影片，並分享關於享臨托、好孕專車等政策推動過程，托育中心基層同仁如何為市民的家庭提供臨托支持，讓父母有喘息、充電時刻；也有資訊局同仁以自身懷孕經驗出發，提供好孕專車功能與介面的優化建議。蔣說，這樣故事每天都在台北市不同的角落發生，市府正是從這些日常需求，確立政策的方向。

蔣萬安也提到一年中遇到的突發艱困任務，例如9月7日大直塌陷案晚上，他與副市長李四川、無數警消同仁、區里長第一時間全速趕往當地，全力搶救安置住戶；甚至居民撤離的過程卻有一隻花貓「阿花困在樓中」。蔣說，他當時就指示動物救援隊、消防局等許多同仁全力搶救的細節，三天後終於順利讓「阿花」被平安救出。


此外還有大巨蛋的啟用，蔣萬安說，他在上任之前就承諾要讓大巨蛋在一年內啟用，在這麼短的時間 鋪設草坪、完成消防安檢，甚至取得使用執照後細部的改善到後來舉辦預備賽、到第一場國際棒球賽事亞錦賽，都是同仁的上下同心、一年內讓大巨蛋完工啟用的決心，才讓大巨蛋順利營運。

展望未來，蔣萬安也宣布未來施政的三個願景，第一，台北市明年是交通安全年，要求原本5年的行人安全友善計畫加速在3年完成。另外，也將啟動「運動中心2.0」，推動新生、克強、七虎、育成等運動中心，甚至蔣萬安也提到，希望開發大巨蛋更多可能性，也期待國內外的巨星能夠到大巨蛋。

蔣萬安也提到，台北也要打造為未來之都，他與市府團隊未來將致力打造台北成為Friendly City創業者友善城市、及AI Driven Smart City人工智慧驅動程式。

蔣萬安說，今天的記者會是他第一年的成績單，也是為接下來三年的施政定題，宣示台北隊要全力衝刺打造台北成為安全、運動與未來之都，也希望持續推動各項政策，並且讓市民都感覺到，「生活中的每一步，都有人陪你一起走」。

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