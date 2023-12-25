看好NGS納健保！東生華5項檢測佈局　創益營收有望超過3億

▲東生華總經理楊思源指出，目前公司已有組織、血液、腹水、胸水、腦脊髓液等5種不同的NGS檢驗能力，預期應可滿足健保給付條件。（圖／記者林志怡攝，2023.12.25）
▲東生華總經理楊思源指出，目前公司已有組織、血液、腹水、胸水、腦脊髓液等5種不同的NGS檢驗能力，預期應可滿足健保給付條件。（圖／記者林志怡攝，2023.12.25）

記者林志怡／台北報導

東生華今（25）日舉行法人說明會，針對「次世代基因定序（NGS）」明年（2024）年有望納入健保，東生華總經理楊思源表示，目前公司已有組織、血液、腹水、胸水、腦脊髓液等5種不同的NGS檢驗能力，且預期應可滿足健保給付條件、約10天就能提出報告，另也透過增資，希望通過創益生技增加通路覆蓋率與預防醫學方面佈局。

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衛福部健保署長石崇良日前表示，各界呼籲將NGS納入健保，健保署也已針對11個癌別進行討論，確定將「基因位點變異已有對應藥物，且已有健保給付」的相關NGS檢驗納保，但其他細節有待進一步討論，相關措施最快2024年第二季上路。

針對明年NGS有望納入健保給付，楊思源表示，東生華作為CDMO委託者，以往東生華NGS報告完成所需時間較長，但在更換CDMO夥伴後，約10天就能出報告、且準確率高，目前可檢驗的組織別有5種，包括組織、血液、腹水、胸水、腦脊髓液。

楊思源指出，東生華主要服務大型醫院與重症患者，而就目前NGS有條件納入健保相關訊息，東生華應能夠符合健保給付條件，在NGS相關收益幾乎來自非小細胞肺癌，且東生華因應醫師端提出的需求，是少數可以通過胸水來進行基因檢測的公司，也因為乳癌患者時有腦轉移，開發有腦脊髓液檢驗能力。

此外，楊思源指出，東生華目前持有創益生技51%的股權，該公司在2019年因旗下減肥藥發現有致癌風險，遭食藥署要求下市，遇到營運困境，但近年來銷售腸胃道處方用藥與疫苗後，業績已有上漲，據其公告2023年11月營收，1到11月營收已超過去年整年度同期，且預計今年營收會超過3億。

楊思源指出，創益生技的營收中，流感疫苗佔48%、腸胃道用藥30%、益生菌約20%，且與東生華、東洋不同，創益是自費通路主要來源，其合作有超過2000家醫院診所藥局，而東生華合作對象則是約400間大型醫院，也因為通路沒有重疊，因此有1+1大於2的效果。

針對創益後續發展，楊思源說，目前規劃第一年會先整頓、維持期成長樣態，後續逐漸往預防醫學方面發展，現階段預估明年疫苗相關營收還會成長，另也會尋找預防醫學類藥物或保健品納入旗下，但主要還是會以藥物為主，並持續把無形資產投入創益生技。

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