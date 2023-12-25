青年購屋免頭款持續發燒　「侯康貸」引年輕人歡迎

被稱為「青年侯康貸購屋免頭款『555方案』」，有五大條件，第一為40歲以下青年人，信用無重大瑕疵；第二是排富，無自有住房，同時設有所得限制；第三是限首購；第四轉售限制閉鎖期最高十年；第五是「一生一次」使用機會。
以上限制主要是避免目前施行政策的盲點與缺陷。至於詳細內容還包括：1500萬額度內最高可全額貸，免頭期款；利息補貼0.5%（由政府+金融機構吸收）；五年後利息由公股銀行減半碼（0.125%）計算；最後則是規定利息優惠期限為五年。
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政大地政系教授孫振義表示，有人質疑開放那麼多貸款，會導致青年無法負擔，但這考驗著青年信用狀態及對風險控管，是社會必須養成一個氛圍，也要相信年輕人，政府必須營造一個力挺信用良好、誠實負責的環境。
他還指出，就如同許多重大公共工程的投資，青年是國家的未來，政府必須要減輕他們的負擔，讓他們空出精力可以拚事業，為國家創造競爭力，這是政府對青年人的投資，並非所謂的大撒幣。
該政見可說是目前侯康團隊最受青年關注的主題之一，在各大討論區獲得相當的關注與討論。網友多半表示，「頭期款」的確是青年購屋最大的困難，未來的政府如有魄力與智慧解決青年「住」的問題，就會被年輕選民支持，和國家認同等問題一樣重要，但檯面上沒有候選人「不愛台灣」，因此誰能真正解決選民生活的問題，就可能贏得最多的選票。