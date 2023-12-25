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青年購屋免頭款持續發燒　「侯康貸」引年輕人歡迎

▲國民黨總統候選人侯友宜提出的「侯康貸」，引發年輕人關注。(翻攝侯友宜臉書直播)
▲國民黨總統候選人侯友宜提出的「侯康貸」，引發年輕人關注。(翻攝侯友宜臉書直播)

新聞處/綜合報導

萬物皆漲，唯有薪水不漲！青年想買屋成家難上加難。2024國民黨總統候選人侯友宜認為，目前政府的青安貸款有四大不足，沒年齡限制、沒排富、沒首購規定、沒轉售規定，無法優先照顧無殼青年。而侯友宜提出的青年侯康貸購屋免頭款「555」方案，社會討論度不斷升高，貸款額度最高1500萬（最高全額貸免頭期款），成為青年最關注的舉政見。

被稱為「青年侯康貸購屋免頭款『555方案』」，有五大條件，第一為40歲以下青年人，信用無重大瑕疵；第二是排富，無自有住房，同時設有所得限制；第三是限首購；第四轉售限制閉鎖期最高十年；第五是「一生一次」使用機會。

以上限制主要是避免目前施行政策的盲點與缺陷。至於詳細內容還包括：1500萬額度內最高可全額貸，免頭期款；利息補貼0.5%（由政府+金融機構吸收）；五年後利息由公股銀行減半碼（0.125%）計算；最後則是規定利息優惠期限為五年。

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侯友宜強調，如果以購買總價1500萬的房屋來計算，由政府以免頭期款及利息補貼的方式，前五年約需負擔每個月19000元的貸款，相當於租金的概念，但可以買到屬於自己的房子。這項計畫的相關財源由土地增值稅支應，目前每年土地增值稅約一千億元，其中的 1-2 成可用於支持青年居住，預估未來每年有 5 萬戶申請，未來 5 年一共可以補貼 25 萬戶。

政大地政系教授孫振義表示，有人質疑開放那麼多貸款，會導致青年無法負擔，但這考驗著青年信用狀態及對風險控管，是社會必須養成一個氛圍，也要相信年輕人，政府必須營造一個力挺信用良好、誠實負責的環境。

他還指出，就如同許多重大公共工程的投資，青年是國家的未來，政府必須要減輕他們的負擔，讓他們空出精力可以拚事業，為國家創造競爭力，這是政府對青年人的投資，並非所謂的大撒幣。

該政見可說是目前侯康團隊最受青年關注的主題之一，在各大討論區獲得相當的關注與討論。網友多半表示，「頭期款」的確是青年購屋最大的困難，未來的政府如有魄力與智慧解決青年「住」的問題，就會被年輕選民支持，和國家認同等問題一樣重要，但檯面上沒有候選人「不愛台灣」，因此誰能真正解決選民生活的問題，就可能贏得最多的選票。

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