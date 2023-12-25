新北國中生遭美工刀割喉！疑午休喧譁起爭執　校方：盼外界集氣

打造護國神山群　侯友宜：戰略AI，綻放新創

▲侯友宜主張擴大數據中心聚落，並將「算力」（HashRate）列為國家戰略資源。（圖／記者陳明中攝）
▲侯友宜主張擴大數據中心聚落，並將「算力」（HashRate）列為國家戰略資源。（圖／記者陳明中攝）

新聞處/綜合報導

人工智慧（AI）是當今最具發展潛力的領域之一，各總統候選人也多有相關政見，其中國民黨提出的戰略AI，普遍被認為對產業最有利，加上獎勵青年相關創業，對促進產業轉型、為台灣經濟找出活路的幫助很大，也引發業者討論。

侯陣營表示，台灣身為全球半導體產業鏈的重要成員，更是科技領域的重要參與者，對於AI發展、數位轉型與低碳經濟趨勢，絕不能落於人後。目前台灣人才「高出低進」情形嚴重，人才稀缺，影響台灣人工智慧發展及國際競爭力。

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該陣營提出三大政策方向，讓台灣繼續在全球科技產業中發揮重要作用，推動技術進步，為未來科技發展做出貢獻，維持台灣科技產業在世界中的地位。第一個方向是「結合AI科技推動產業創新與轉型，強化產業競爭力」。

作法是推動「工業4.0+」，加強人工智慧與數位科技應用，協助產業全面智慧化與數位轉型。此外持續發展新興科技領域，如AI（含資訊安全）、新能源、電動車、物聯網、健康醫療、web3.0相關之區塊鏈與元宇宙等創新技術應用，並加速服務業法規鬆綁及產業化，強化國際市場開發。此外還要協助大學院校設AI應用學院，擴大產學合作，培養產業所需人才。

第二個方向是針對稅務獎勵政策，目標是「擴大產業研發、智慧製造與節能減碳的租稅獎勵」。

作法包括：產業研發支出投資抵減，由現行扣抵稅額不超過當年度營利事業所得稅額15％，提高到20％；智慧製造支出投資抵減，由5%提高到10%；節能減碳支出投資抵減，最高到10%。鼓勵企業持續突破創新，一起打國際盃！

第三個方向是「鼓勵青年創業，扶植新創產業」：放寬國發基金與私募基金的應用，積極投入台灣具未來性且有潛力發展之產業或公司，協助新創事業發展。另外還主張擴大數據中心聚落，並將「算力」（HashRate）列為國家戰略資源；公私協力，獎勵民間企業及團體釋出閒置空間，做為創業者之共享辦公室。

未來的台灣，除了擔當和平促進者、風險降低者，更要成為科技創新與數位轉型的領航者、永續發展與綠色經濟的推動者，將以「戰略AI，綻放新創」，精準定錨全球產業下一個黃金時代，讓政府替企業鋪平道路、找出方向，促進產業轉型、為台灣經濟找出活路。

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