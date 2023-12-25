周杰倫超寵昆凌！赴瑞士看飛天聖誕老人 她被虧上輩子拯救地球
華語流行天王周杰倫寵妻無極限，與昆凌結婚8年恩愛無比，育有2子1女，昆凌在IG瘋狂刷到瑞士有飛天聖誕老人的表演，非常想親眼見證，他就大方陪家人飛到國外度過佳節，滿足她的聖誕願望，讓昆凌快樂得像個小孩子，網友見了羨慕不已，直呼「她上輩子拯救了地球吧」！
記者江芷稜／綜合報導
昆凌在臉書發布旅行日記，透露和老公一起赴瑞士過聖誕節，在歐洲感受濃濃過節氣氛，逛市集、為家人買禮物，品嘗美味的吉拿棒、可麗餅，重頭戲則是欣賞飛天聖誕老人，她開心地說：「雖然我們都知道坐在馬車上的聖誕老人不會真的飛天，也不會鑽進煙囪給我們送禮物，但是追逐童話的過程可以讓我們遇見童真的自己，那是無比珍貴的、一顆糖就能高興一天的小時候……」。
剛發行單曲〈聖誕星〉的周杰倫，熱愛節目的儀式感，經常趁情人節等佳節曬恩愛，這趟旅行登機前，天王不忘掌鏡自拍，和昆凌同框放閃，她把頭靠著老公肩膀上，粉紅泡泡溢滿整個螢幕。抵達後，周杰倫也曬出在瑞士湖畔悠閒曬太陽的「老婆視角」帥照，一邊欣賞美景一邊愜意喝著咖啡，祝福歌迷過節之餘，不要忘了聆聽〈聖誕星〉，開心宣布新單曲MV已經突破400萬觀看數，旅行不忘宣傳音樂。
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