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退休女老師「喪夫籌錢」買墓地！慘遭《詐》騙集團騙光畢生積蓄

▲艾莉史科切娃《我不是教你詐》遭遇喪夫之痛，想籌錢為丈夫購買墓地，卻遭詐騙集團騙光畢生積蓄。（圖／海鵬）
▲艾莉史科切娃《我不是教你詐》遭遇喪夫之痛，想籌錢為丈夫購買墓地，卻遭詐騙集團騙光畢生積蓄。（圖／海鵬）

記者黃雅琪／綜合報導

保加利亞名導史蒂芬柯曼達瑞夫（Stephan Komandarev）全新力作《我不是教你詐》（Blaga's Lessons），上月在「金馬X司法影展」廣獲觀眾及專業人士好評。該片描述一名退休女教師，為幫過世丈夫購買墓地，遭詐騙集團騙光積蓄，意外陷入一場騙局的驚悚際遇。

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▲艾莉史科切娃（右）在《我不是教你詐》中飾演退休女教師，意外陷入一場驚悚騙局。（圖／海鵬）
▲艾莉史科切娃（右）在《我不是教你詐》中飾演退休女教師，意外陷入一場驚悚騙局。（圖／海鵬）
《我不是教你詐》除勇奪今年捷克卡羅維瓦利國際影展最佳影片、女主角及人道精神獎等3項大獎，更獲選奧斯卡最佳國際電影保加利亞代表。本片還請出息影30年的影后艾莉史科切娃（Eli Skorcheva）來飾演遭到詐騙的退休女教師，她從一名被害者、逐步變成詐騙共犯，更力圖在驚濤駭浪的社會中，抓回自己命運的主導權，獲國際影媒盛讚演技：「令人驚豔到難以置信！」

▲《我不是教你詐》勇奪捷克卡羅維瓦利國際影展最佳影片，艾莉史科切娃（左）也拿下最佳女主角，中為導演史蒂芬柯曼達瑞夫。（圖／海鵬）
▲《我不是教你詐》勇奪捷克卡羅維瓦利國際影展最佳影片，艾莉史科切娃（左）也拿下最佳女主角，中為導演史蒂芬柯曼達瑞夫。（圖／海鵬）
女主角艾莉史科切娃息影30年首度復出，雖在《我不是教你詐》慘遭電信詐騙集團騙光畢生積蓄，但她不向命運低頭的反擊演出，不僅教人難忘、更是大快人心，除為她贏得捷克卡羅維瓦利國際影展、保加利亞金玫瑰獎兩座影后大獎，更使這部驚悚片搖身「爽片」，連奪前述影展兩座最佳影片大獎，並受到全球觀眾的矚目。《我不是教你詐》1月19日全台上映。

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