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視察國道3號增設桃園八德交流道工程　陳揆期許如期如實提前完工

▲行政院長陳建仁今天視察國道3號增設桃園八德交流道工程，並期許高公局及桃園市府加速辦理相關作業，使該工程如期、如實提前完工。（圖／行政院提供）
▲行政院長陳建仁今天視察國道3號增設桃園八德交流道工程，並期許高公局及桃園市府加速辦理相關作業，使該工程如期、如實提前完工。（圖／行政院提供）

記者李春台／桃園報導

桃園八德發展迅速，人口已達21萬人，但進出國道僅能透過距離較遠的國2大湳或國3大溪交流道，目前兩交流道已達飽和。行政院因此核定國道3號增設八德交流道工程，院長陳建仁今（25）日前往視察規劃辦理情形時表示，請交通部高速公路局及桃園市政府加速辦理相關作業，使該工程如期、如實提前完工。

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交通部長王國材指出，八德交流道建設計畫是近年以來最完整交流道，八德有21萬人、大溪10萬人，往南走大溪、往北走大湳交流道往來形成交通堵塞，假日到大溪遊玩也塞，之後多一個交流道分散車潮就不會那麼塞，而這個交流道下來沒有聯絡道，從豐德路到大鶯路聯絡道由桃市府來做，這部分把八德和大溪串聯，可以順利進出交流道，中央與地方共同努力，期盼完工程期能盡量縮短。

陳建仁指出，桃園市政府於2018年10月4日辦理「國道3號增設桃園八德交流道工程」可行性評估，經行政院核定後，為解決當地地形高低落差問題，市府決定採雙苜蓿葉型交流道方式設計，行政院並於今年12月19日核定該建設計畫。

▲王國材指出，八德交流道建設計畫是近年以來最完整交流道，之後多一個交流道分散車潮就不會那麼塞。（圖／行政院提供）
▲王國材指出，八德交流道建設計畫是近年以來最完整交流道，之後多一個交流道分散車潮就不會那麼塞。（圖／行政院提供）
陳建仁肯定交通部王國材部長及交通部高公局趙興華局長領導團隊有方，用心投入各項交通工程建設，締造亞洲工程的典範外，也感謝今日在場的趙正宇立委及湯蕙禎立委長期關心地方交通、教育、文化等各方面的發展，在市民的需求上看見自己的責任，全力以赴、積極爭取各項建設，進一步帶動桃園蓬勃發展。

交通部高公局長趙興華簡報時表示，因市區至交流道的地方道路迂迴且壅塞，為分流兩交流道的車流，並提升八德與大溪台地兩側地區道路至國道連結與可及性，因此辦理「國道3號增設桃園八德交流道工程」。趙興華指出，增設交流道及主線拓寬工程由高公局辦理，經費為79.65億元，其中交流道用地費11.19億元由桃園市政府負擔，工程費（含主線拓寬用地費）68.46億元則由國道基金負擔；另新闢連絡道工程部分，由市府負責，經費71.89億元，後續高公局與市府將與民眾充分溝通，以利該建設工程順利執行及通車。

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