視察國道3號增設桃園八德交流道工程　陳揆期許如期如實提前完工

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陳建仁指出，桃園市政府於2018年10月4日辦理「國道3號增設桃園八德交流道工程」可行性評估，經行政院核定後，為解決當地地形高低落差問題，市府決定採雙苜蓿葉型交流道方式設計，行政院並於今年12月19日核定該建設計畫。
陳建仁肯定交通部王國材部長及交通部高公局趙興華局長領導團隊有方，用心投入各項交通工程建設，締造亞洲工程的典範外，也感謝今日在場的趙正宇立委及湯蕙禎立委長期關心地方交通、教育、文化等各方面的發展，在市民的需求上看見自己的責任，全力以赴、積極爭取各項建設，進一步帶動桃園蓬勃發展。
交通部高公局長趙興華簡報時表示，因市區至交流道的地方道路迂迴且壅塞，為分流兩交流道的車流，並提升八德與大溪台地兩側地區道路至國道連結與可及性，因此辦理「國道3號增設桃園八德交流道工程」。趙興華指出，增設交流道及主線拓寬工程由高公局辦理，經費為79.65億元，其中交流道用地費11.19億元由桃園市政府負擔，工程費（含主線拓寬用地費）68.46億元則由國道基金負擔；另新闢連絡道工程部分，由市府負責，經費71.89億元，後續高公局與市府將與民眾充分溝通，以利該建設工程順利執行及通車。