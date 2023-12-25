司機捲老闆290萬現金 南警6小時偵破並起獲安毒

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賈姓男子(37歲)平日擔任洪姓公司負責人(土地投資及汽車租賃公司)司機工作，其於23日夜間開車載著洪姓老闆及黃姓友人，3人同車從北部前來台南準備商談資源回收之生意，並隨身攜帶570萬之現金款項。3人夜間7時一抵達台南就先到中華西路某牛肉湯店，讓車上洪、黃兩男先下車，準備一同享用牛肉美食。不料洪男叫餐後等候多時卻不見停車賈姓司機出現，且撥打電話亦連絡未果，苦找一小時後驚覺車內現金巨款可能遭賈男款款而逃。
夜間10時報警後，台南市警察局第二分局成立專案小組，從監視器調閱分析、地毯式搜索、住宿場所訪查，於凌晨4時許鎖定賈男，立即前往安南區安北路某汽車旅館埋伏，趁賈男前來櫃檯買菸之際一舉制服逮捕，並將所侵占之290萬元現金全數起獲，且在其背包內起獲安非他命1包0.15公克、吸食器等物品。
經了解，賈男趁著老闆及其黃姓友人下車進入牛肉湯店點餐之際，以將車輛停往停車場時心生貪念，將汽車開往500公尺外之停車場內丟棄，並車內570萬元現金取出290萬元放入自己攜帶之背包內(背包大小容量關係無法將570萬元全數裝入)後途步逃逸，餘280萬元仍放於車內
員警過程中從計程車動向結合科技偵查，鎖定其在安南區安北路段出沒，前往地區訪查果然發現其剛入宿汽車旅館，經調度警力埋伏，於凌晨4時許趁其開門下樓準備至櫃檯買菸之際，員警一擁而上控制行動，並帶至房間內起獲其所捲款而逃之現金290萬元及毒品等證物。
第二分局表示，各類案件之迅速偵破是最有效之打擊遏制犯罪方法，台南員警有專業偵辦技巧及積極任事態度，有能力來打擊各項不法犯罪。也提醒民眾年關將屆，舉凡大筆現金存提款，尤應小心謹慎，如有需求也可向警方來提出護鈔之需求，以避免財產遭受損害。