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國票金前11月稅後淨利逾18.4億元　年增38.21%、EPS 0.53元

▲國票金控今（2023）年1-11月累計稅後淨利18億4,403萬元，較與去年同期增加5億976萬元，增幅38.21%，EPS為0.53元，每股淨值11.77元，年化ROE為5.21%。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲國票金控今（2023）年1-11月累計稅後淨利18億4,403萬元，較與去年同期增加5億976萬元，增幅38.21%，EPS為0.53元，每股淨值11.77元，年化ROE為5.21%。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

國票金控公司今（25）日召開法說會，總經理陳冠舟表示，國票金控今（2023）年1-11月累計稅後淨利18億4,403萬元，較與去年同期增加5億976萬元，增幅38.21%，EPS為0.53元，每股淨值11.77元，年化ROE為5.21%，子公司股權業務收益較去年成長，至1-11月獲利較去年同期有兩位數的成長。

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國票金控指出，旗下主要獲利來源為票券子公司，佔約6至7成的獲利結構，但以年度獲利成長的動能來看，則視當年債券及股票兩個市場的蹺蹺板表現。雖票券子公司因持有債券的養券利益縮水，但在股權商品投資業務及授信利差均較去年成長。另一方面，股市不論是成交量及股價的上漲，均有利於國票金控各子公司在股權商品業務的經營，包括證券經紀業務、自營及股權商品各項投資業務，今年交出相當不錯的成績，使國票金控累積至11月的盈餘，較去年仍有兩位數的成長。

國票金控董事長魏啓林表示，國票金控是一利基型金控，受金融市場的影響較大，經營團隊向來以穩健經營為首要目標，重視風險管控，因此對於債券及股權商品的配置，依據自身的風險胃納，採取優化收益及動態操作，每年維持穩定的獲利水準。

展望後市，全球主要央行抗通膨已見成效，市場預期明年美國最多可能降息6碼，美債殖利率回落。配合歐美明年開啟降息循環，已逢高建置中長年期之美元優質債券，同時增持歐元區主權債券，並自2022年下半年起逐步建置台債部位，隨利率循環完成部位建置，當市場預期未來降息可能性接近時，帳上所持有的長期債券評價，將會產生較大的資本利得，貢獻於損益表上的獲利。

魏啓林指出，未來將隨著升息循環尾聲，授信及養券利差逐季提升，債券部位則靜待未來降息周期來臨實現資本利得，雙引擎帶動獲利成長。預期停止升息循環後，資產負債表的淨值也會逐季修復增長，所提列之特別盈餘公積若回轉，本年度未配發的股利可於明年配發，國票金控整體經營正在走出大環境不利的谷底狀態，2024年將漸入佳境。

國票金控也表示，樂天國際商銀在存款餘額及開戶數穩定增長，客戶結構相對是健康，今年尤其在消費性放款上，餘額成長倍增，存放比持續提升中，隨著資產穩健成長，槓桿倍數逐季加速提升，將有助於損益兩平的達成。未來除持續與樂天集團及外部企業進行相關合作，以擴大樂天生態圈增加客戶群，並配合主管機關對於純網銀業務的開放政策，爭取開展法人金融業務，並與電子支付業、證券業業務合作，將有效提升業務能量，提高資本效率，穩健成長是主要的經營策略。


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