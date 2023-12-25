國票金前11月稅後淨利逾18.4億元　年增38.21%、EPS 0.53元

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國票金控董事長魏啓林表示，國票金控是一利基型金控，受金融市場的影響較大，經營團隊向來以穩健經營為首要目標，重視風險管控，因此對於債券及股權商品的配置，依據自身的風險胃納，採取優化收益及動態操作，每年維持穩定的獲利水準。
展望後市，全球主要央行抗通膨已見成效，市場預期明年美國最多可能降息6碼，美債殖利率回落。配合歐美明年開啟降息循環，已逢高建置中長年期之美元優質債券，同時增持歐元區主權債券，並自2022年下半年起逐步建置台債部位，隨利率循環完成部位建置，當市場預期未來降息可能性接近時，帳上所持有的長期債券評價，將會產生較大的資本利得，貢獻於損益表上的獲利。
魏啓林指出，未來將隨著升息循環尾聲，授信及養券利差逐季提升，債券部位則靜待未來降息周期來臨實現資本利得，雙引擎帶動獲利成長。預期停止升息循環後，資產負債表的淨值也會逐季修復增長，所提列之特別盈餘公積若回轉，本年度未配發的股利可於明年配發，國票金控整體經營正在走出大環境不利的谷底狀態，2024年將漸入佳境。
國票金控也表示，樂天國際商銀在存款餘額及開戶數穩定增長，客戶結構相對是健康，今年尤其在消費性放款上，餘額成長倍增，存放比持續提升中，隨著資產穩健成長，槓桿倍數逐季加速提升，將有助於損益兩平的達成。未來除持續與樂天集團及外部企業進行相關合作，以擴大樂天生態圈增加客戶群，並配合主管機關對於純網銀業務的開放政策，爭取開展法人金融業務，並與電子支付業、證券業業務合作，將有效提升業務能量，提高資本效率，穩健成長是主要的經營策略。