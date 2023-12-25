臺中發表自願檢視報告2.0 展現永續治理卓越成績

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其次，因應高齡少子女化、外移人口增加、氣候變遷及後疫情時代之經濟復甦等挑戰課題，召開10餘場的跨局處會議及專家諮詢會議進行政策盤點，檢視施政計畫與永續發展的契合程度，將永續指標由103項增加至148項，永續計畫由106項增加至145項，與時俱進檢視施政計畫與聯合國永續發展目標的連結，並將各項指標數據以資訊圖表化的呈現方式，提升市民對SDGs的了解。
面對氣候變遷的影響，2050年淨零碳排已成為國際永續發展的重要趨勢，臺中市是全國第二大城市，在永續發展行動上更是責無旁貸，將2050淨零碳排路徑內容與指標納入VLR 2.0中，並啟動《臺中市永續淨零自治條例》制定程序，推動淨零入法，廣納產、官、學研、民等利害關係人的意見，制定條文共計8章63條，涵蓋產業、住商及運輸部門之減碳策略，並從教育及生活層面促進淨零轉型，帶動臺中邁向永續淨零目標，自治條例已於112年11月22日議會第4屆第2次定期會第8次會議審議修正通過，用實際行動展現邁向2050年淨零轉排放的決心。
黃秘書長表示，第一版自願檢視報告發表至今，臺中在經濟、社會及環境永續面向，皆有亮眼的施政績效。在環境面向，推動藍天白雲行動計畫，2022年全年PM2.5濃度與2018年相比，大幅減少6微克，空氣品質首度優於國家空品標準15微克。2022年投稿「機車污染AI辨識系統」及「空品感測器物聯網發展計畫」2項計畫，榮獲全球智慧50大獎，是當年度全國唯一獲獎城市。，
在經濟面向，臺中第三季經濟指標包括商業登記家數、公司登記家數、新登記工廠累計家數及投資臺灣三大方案家數等9項指標勇奪全國第一。臺中購物節每年消費登錄金額逐年增加，帶動全市整體商機。以今年購物節只花了23天，消費登錄金額就破百億，刷新本市去年紀錄，也是今年開辦購物節第一個達成破百億成績的縣市。
為了使臺中更宜居、讓市民更有幸福感，積極推動從小到老的全齡服務，呼應落實聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的理念，推動「公托倍倍增」及「公幼再加量」政策，減輕家長負擔，臺中收費是六都最低。生育津貼也由1萬加碼變2萬，教育預算占總預算比是六都第一，並積極布建長照服務據點，目前已有1,695個ABC據點，長照據點數量全國第一。
盧秀燕市長表示，永續是一種生活方式與友善環境態度，VLR 2.0的封面，採用市場唯一100%再生紙漿製成的環保紙卡，以聯合國17項SDGs的顏色象徵永續發展目標的種籽，在臺中的土地上深耕茁壯。VLR 2.0是市府團隊共同努力的成果，未來將會以永續的思維解決城市的問題，並邀請民眾攜手合作，持續突破挑戰，為市民帶來更幸福有感的永續臺中。