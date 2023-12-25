楊文科就職5周年 宣明智讚：新竹縣已成為讓別人羨慕的地方
新竹縣長楊文科就職今（25）日滿5周年，楊文科親自說明政績與未來願景，他強調過去5年在奠定基礎建設，未來除了拓展「智慧治理」運用層面，在交通、教育、社會福利等領域也將陸續有重大改變與施政。楊文科也勉勵縣府團隊要以蒼生為念，「我們所做的每件事情，就是要讓人民感受到幸福、美好，我們一起來努力！」
記者李春台／新竹報導
楊文科指出，新竹縣長照中心將在明年元旦揭牌，服務民眾，讓有需求的民眾可以到長照中心申請、登記並接受輔導。元月2日則是高鐵橋下聯絡道第三期工程完工啟用，「這條路非常重要」，從竹北市六家地區可直通新竹科學園區，能舒緩竹北交流道與經國大橋交通，而元月12日寶山交流道聯絡道竹43線拓寬工程也將通車。此外，台1線替代道路第一期新闢工程、內灣縣道120線拓寬工程，明年初就要動工，「我們的十大交通基礎建設，一個個付諸實現」。
楊文科表示，縣府用心推動智慧城市治理，在「智慧交通、智慧產業、智慧教育及文化、智慧醫療照護、智慧治理」等領域積極打拚，也榮獲「2023智慧城市卓越貢獻獎」智慧治理獎、IDC「智慧城市類別最佳互連城市獎」等肯定。
楊文科舉例，縣府透過My Data減少不必要的行政流程，並推動Open Data開放超過700項資料集，也提出192項簡政便民措施，如今已完成137項，就是要讓人民感受到政府施政的美好與便利。
楊文科也向縣議會議長張鎮榮與全體議員致謝，讓預算編列、政策推動都能繼續向前，讓他能率縣府團隊全力以赴地推動各項事務。最後他則勉勵縣府團隊，要以天下蒼生為念，謹記民胞物與、苦民所苦，「我們所做的每件事情，就是要讓人民感受到幸福、美好，我們一起來努力！」
聯電榮譽副董事長宣明智致詞也指出，楊縣長是認真、好好做事的人，他很有治理經驗且了解竹科，經過這5年新竹縣已成為讓別人羨慕的地方，相信未來執政能打下更好的基礎，往更遠大的未來發展。