11月營收成長8.19%！東生華併購首間子公司　2024續衝自費市場

▲東生華總經理楊思源指出，2023年東生華成果相當豐碩，業績截至11月月營收年成長達8.19%，累計月營收年成長達11.6%。（圖／東生華製藥提供）
▲東生華總經理楊思源指出，2023年東生華成果相當豐碩，業績截至11月月營收年成長達8.19%，累計月營收年成長達11.6%。（圖／東生華製藥提供）

記者林志怡／台北報導

東生華（TW-8432）於今日（25日）受邀參加凱基證券舉辦的法人說明會，總經理楊思源指出，2023年東生華成果相當豐碩，業績截至11月月營收年成長達8.19%，累計月營收年成長達11.6%，公司也將提升自費產品占比，目前研發中新產品亦有57%為自費品項，而進展為Q2預計送出4張查驗登記。

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楊思源表示，東生華業績成長主要歸功於新複方高血脂新藥、初級預防血脂用藥和NGS次世代基因檢測（癌症液態切片）的成長，且今年除拓展眼科新科別並送出乾眼症鼻噴劑查驗登記以外，併購創益生技成為東生華第一間子公司，此一戰略布局旨在強化維權通路，全面提高公司的銷售競爭力。

對於明（2024）年相關規劃，楊思源表示，東生華將於第一季取得蛋白新藥：類風溼性關節炎藥物的里程碑金4千萬，另也將提升自費產品占比，目前研發中的新產品有57%是自費品項，預計第二季送出4張查驗登記，包含505b2新藥2張、特殊學名藥1張、TNCE新藥1張。

此外，楊思源表示，第二季也將有TNCE產品準備進入臨床試驗，另衛福部健保署最快將於第二季NGS檢測納入健保給付，此一政策也將有助提升精準醫療業績成長，至於第四季則預估領取骨質疏鬆生物相似藥與乾眼症鼻噴劑兩張藥品許可證。

楊思源表示，東生華也將加速進入亞洲市場，包含高血壓用藥已取得泰國、緬甸藥證許可，抗心律不整藥物已取得香港藥證許可，其餘新藥發展未來也將瞄準菲律賓、越南、馬來西亞、印尼市場。

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