就職週年盤點政見　張善政：明年再啟動179項政策

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張善政指出，10年前桃園人口數204萬人，10年來增加27萬人，每日有270萬人在市內通勤、50萬人跨區往返；桃園工廠數1.2萬為六都第一，過去10年機動車輛數成長34萬輛，為六都最快，人口粗出生率7.71‰亦為六都最高，這些基礎都非常亮眼，代表桃園是蓄勢待發的城市，但也相對面臨成長的陣痛。
張善政說明，目前桃園大眾運輸僅一條機場捷運，且公車路線及班次不夠密集、沒有市府闢建的快速道路，另外產業需要再提升智慧性與多元化程度，這都是桃園提升成國際級都市的挑戰。因此，市府以6大領域為施政重點，希望將桃園打造成為不一樣的城市。
張善政談到，在「好通勤」部分，大眾交通運輸是桃園未來重要的基礎，市府將以綠色運具配合TOD完善人本運輸網絡，包括捷運綠線、桃園鐵路地下化正在如火如荼進行，其他多條捷運也陸續在爭取行政院核定，未來將持續闢建多條捷運。同時桃園也需要區域間的交通串聯，市府規劃新設5條快速道路，包括城中快線、新梅龍、環城西路、桃北、板龍等，以及多條主要幹道，期盼將桃園的區域交通構築成更完整的路網。
張善政分享，在上任一年中，市府推動偏心左轉路暢計畫，以低預算、智慧與想像力改善塞車問題，平均交通滯留時間減少六分之一，10個重要路口滯留時間減少約9秒，今（112）年也完成規劃100處偏心左轉路口，已完成改善逾8成；同時，TPASS通勤月票、A22老街溪站通車、YouBike前60分鐘免費、YouBike2.0上路、YouBike2.0E電輔車明年2月上路等，都是市府團隊在交通部分改善的成果。
在「好工作」部分，張善政指出，桃園產業過度仰賴傳統製造業，且智慧化、多元化程度不足，市府參照行政院六大核心戰略產業，規劃桃園在不同區域推動國際物流、航空、循環經濟、綠能、智慧電動車、太空衛星、亞洲新矽谷、半導體及國防等產業。
就職週年，媒體問張善政給市府團隊打幾分？張善政說，一向不給自己打分數，這個分數應該由市民來打，但從桃園民調滿意度超過7成、桃園榮譽感超過8成的數字來看，應該可以做為參考的依據。