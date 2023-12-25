▲肺都快咳出來！黴漿菌難纏　醫傳授如何擺脫「行走的肺炎」

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丁義芳表示，入秋以來，很多病人已經回診用藥4、5次了，咳嗽症狀才消停了2天，又開始劇咳！對於這類病況的民眾，有時會視年齡與病史，安排X光檢查排除感染肺炎或支氣管炎的風險，但大多都是透過抽血化驗抗體，確認是否感染黴漿菌病毒，而病人在服用專治黴漿菌的抗生素約1周後，咳嗽症狀都立即有明顯改善，因此大多數病人較少出現抗藥性。
▲雖然中生代國人對抗生素出現抗藥性，但隨著新藥問世與公衛資訊廣泛宣導，只要配合醫囑用藥都能達到良好療效。（萬芳醫院提供）
一年四季皆可能感染 沒在怕抗生素藥物「事實上，一年四季皆可能感染黴漿菌病毒！」丁義芳說明，黴漿菌和一般細菌最大的不同，在於它沒有細胞壁，因此不怕盤尼西林類等抗生素破壞細胞壁的藥物，而且其傳染途徑主要是由飛沫與接觸傳染，所以才會有「1人染疫，染及全室」的說法。自身免疫力較佳的病人僅會輕微呼吸道感染，休養幾天都能自癒，但不代表終生免疫，日後還可能反覆感染。
近期盛傳治療黴漿菌的抗生素，在國內竟有高達6成的民眾產生抗藥性！對此，丁義芳表示，舊一代治療黴漿菌的抗生素（紅黴素），因為早期抗生素正確用藥的觀念並不普及，民眾誤把抗生素當作消炎藥，自行購買當家用常備藥，一有感冒症狀就自行服用，或是未聽從醫師處方療程，症狀一緩解就停藥等，導致中生代的國人出現抗藥性。但隨著新型藥物問世與公衛資訊廣泛宣導，只要配合醫囑用藥都能達到良好的治療效果。
丁義芳也強調，「反覆咳嗽」是許多呼吸道感染症狀都共有的病癥，因此出現咳不停的狀況時，未必每次都是感染黴漿菌病毒，若要釐清病因，仍需到醫院接受更完整的檢查，早日對症下藥才能回歸健康的生活。再者，出入人多的場所應配戴口罩、注重個人衛生習慣，提升抵抗力才是防範呼吸道疾病最根本的方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60301
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