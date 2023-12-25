桃捷跨年營運41小時不打烊 出動「桃氣午夜天」熱迎人潮
「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會將在高鐵桃園站前廣場舉行，為了紓解跨年晚會散場後的龐大人潮，桃園大眾捷運股份有限公司表示，將動員424名人力於12月31日早上6點至1月1日晚上23點止，連續41小時營運不打烊，也將籌組「桃氣午夜天」疏導人潮，務必讓乘客快樂出門，平安返家。
記者李春台／桃園報導
桃捷公司表示，桃園市政府舉辦的「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會自112年12月31日晚上7點至113年1月1日凌晨00：30，有超強卡司演唱陣容、逾50攤的「夜貓子美食市集」，還有拍照打卡的桃園星際城的入口造景，晚會精彩可期勢必吸引大量人潮。
為了讓參加跨年晚會的民眾都能開心跨年嗨翻天、免塞車煩惱平安返家，桃捷公司列車營運連續41小時不收班，普通車維持每15分鐘一班，直到113年1月1日晚上23點止。
除了延長營運時間，桃捷公司表示，也將籌組一支活潑有勁、青春洋溢的「桃氣午夜天」，自跨年晚會散場前一刻在A18高鐵桃園站穿堂層和參加跨年候車準備回家的民眾互動，一方面讓現場歡樂氣氛持續保持，一方面疏解排隊等候的情緒，維護大家乘車安全，直到人潮疏運結束為止。
桃捷公司表示，將依當日人潮狀況機動加開班車，避免車廂過度擁擠，提供乘客安全舒適的乘車環境；也將動員運務、維修、志工、捷運警察等單位424名人力，協助疏運引導以維護旅客搭乘安全，陪伴大家一起迎向2024龍雲虎嘯、瑞氣千層的金龍年。另外也提醒搭乘旅客可多加使用電子票證，不需久候購票即可快速感應進站搭車。