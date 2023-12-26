台灣投資人操作靈活！高於全球平均　近6成認為未來會更好

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如果進一步提問，是做何調整？最高比例的投資人（54%）是多元化投資組合，其次為節省開銷（51%）。而全球以及亞洲的投資人，排名第一的皆是節省開銷。另一方面，也有43%的台灣投資人表示會投資風險性資產（例如投資在特定產業的股票或者基金），期望拉高收益，還有42%表示會投資在循環性類股。皆是專注在升息環境下的投資機會，因應通膨。
值得關注的是，台灣投資人在「詢問理財顧問」以及「投資在虛擬貨幣」，是相較全球以及亞洲投資人，比例較少。施羅德投信表示，其實從這次的調查看來，台灣投資人面對環境的巨變，心態上願意保持靈活，也越來越肯定多元化投資組合的價值。另一方面，相較於全球以及亞洲投資人，台灣投資人的積極度也是偏高的，願意承擔更高的風險、以求較高的報酬率。這與台灣市場這幾年表現亮眼有關，投資人大多傾向樂觀，也因此越來越積極。
台灣投資人的樂觀情緒，也反映在對未來的預期報酬上。根據這次的調查，台灣投資人以過去的經驗推估，58%的受訪者認為未來投資市場的報酬率會更高，僅12%認為未來會較差。
報酬率的推估是如何來的呢？有58%的受訪者是根據過去五年的數據推估，有56%也同時參考過去一年的表現或者是自己的研究，另有49%來自金融趨勢以及財經新聞。
至於對風險的容忍度，也是顯著提升。有58%的台灣受訪者表示，經歷了高通膨以及快速升息的環境，對風險的容忍度比過去還高，只有13%表示比過去低。有60%的受訪者，表示可以容忍低於10%的跌幅，有24%則可以容忍10-20%的跌幅。只是這個跌幅的容忍度，與全球投資人相差不多，卻低於亞洲投資人。