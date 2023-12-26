全球百歲人瑞都有1特質！擁「3大遺憾」老了超後悔：太認真工作
隨著科技日新月異，全球也逐漸邁向高齡化社會，超過百歲的人瑞也越來越多。而根據組織機構「LongeviQuest」調查，多數百歲人瑞都具備積極心態，且有3件事成為他們共同的遺憾，讓不少人開始省思人生不同的意義。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《Business Insider》報導，「LongeviQuest」組織負責驗證全球超過110歲年長者的年齡，執行長梅爾斯（Ben Meyers）以及拉丁美洲研究部門法布里奇奧（Fabrizio Villatoro）展開研究，每日訪問不同超過百歲的長者，向他們請教長壽的祕訣及對過去感到後悔的事。
梅爾斯發現，百歲人瑞往往都是不讓自己承受過多壓力並且不被遺憾擊敗的人。而大多數人瑞都經歷了20世紀的重大事件，例如戰爭、經濟大蕭條等，過去人生可能非常艱苦，但多數人瑞都擁有3個共同遺憾。
梅爾斯指出，許多人瑞感到最遺憾又最典型的事，就是「沒有花更多的時間陪伴家人」。維拉托羅透露，不少人瑞在人生重要階段，被世界事件影響，被迫中斷穩定性以及無法生育更多子女，為此感到相當遺憾。
第二個遺憾就是「工作過於努力」，有史以來最長壽的人莫拉（Juan Vicente Pérez Mora），享年114歲，他曾提到希望自己更少工作，他13歲開始就在家族農場做辛苦的體力活，每天從清晨一直做到黃昏，整個職業生涯都是如此。
第三個遺憾是「沒有多去旅行」，許多年長者都曾後悔年輕時沒有多去旅行，阿根廷人瑞羅培茲（Evangelista Luisa López）82歲才離開家鄉聖塔菲省，搬到距離7小時車程的馬德普拉塔，她感到最遺憾的事就是沒更多旅行機會。