全家元旦優惠來了！美式、拿鐵買1送1「限3天」　 寄杯55杯2024元

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📍優惠一：APP隨買跨店取ㅣ12月29日至2024年1月1日
◾私品茶40元飲品25杯488元，原價40元、特價20元
◾私品茶55元飲品18杯588元，原價55元、特價33元
◾私品茶65元飲品15杯588元，原價65元、特價40元
◾Fami!ce霜淇淋20入588元，原價49元、特價30元
◾大杯特濃經典美式65杯，原價55元、特價32元
◾大杯特濃經典拿鐵55杯2024元，原價65元、特價37元
◾大杯經典美式27杯+大杯單品美式27杯2024元
◾大杯經典拿鐵23杯+大杯單品拿鐵23杯2024元
📍優惠二：APP優惠趣｜12月29日至2024年1月1日
APP優惠趣專區推咖啡及霜淇淋優惠，消費者於12/29至1/1可至優惠趣領取「大杯單品美式買1送1券」、「大杯單品拿鐵買1送1券」各品項限量50萬張，每會員各限領1張，兌換期限皆至113/1/7。「霜淇淋2支59元」優惠券，限量30萬張，每會員限領1張，兌換期限至113/1/3。
📍優惠四：康康五優惠
門市｜12月29日至2024年1月1日
◾ 特大美式買1送1
APPㅣ12月29日至2024年1月1日
◾FamiCollection天然水610ml 買1送1
◾WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕買1送1
◾農心起司風味辛炒麵買1送1
◾長榮嚴選商務艙果鋪物語米果隨手包買1送1
◾加倍佳壁虎造型酸甜軟糖買1送1
📍優惠五：夯品買2送1、滿200元送年曆
12月27日起至2024年1月1日，門市指定夯品，可享同品牌同價位第三件0元，商品囊括飲料、巧克力、零食、泡麵、冰品，以及保健食品、發熱衣等豐富類別，合計超過180項指定商品可選擇。
12月29日至1月1日購買指定商品單筆滿200元，還可獲得獨家肖像2024年曆卡一張，29日、30日贈送間諜家家酒年曆卡；31日、1日贈送吉伊卡哇年曆卡，四天皆為不同款式，歡迎消費者包款蒐集！（不累贈，數量有限，送完為止）
7-11今起至2024年1月15日前，LINE 禮物購買咖啡兌換券，即可享有指定商品買1送1優惠，可選擇「買給自己」或是「送好友」，兌換券於2024年1月15日前至門市兌換咖啡完成，「購買者」即可獲得同品項兌換券一張，單一帳號不限購買次數。
🟡活動時間：今起至2024年1月15日
◾[聖誕1+1]【7-ELEVEN】熱厚乳拿鐵（大），原價65元、平均33元，限量30,000份，購買連結
◾[聖誕1+1]【7-ELEVEN】熱芋見想泥歐蕾（大），原價85元、平均43元，限量20,000份，購買連結
◾[聖誕1+1]【7-ELEVEN】衣索比亞-精品大熱美式，原價100元、平均50元，限量20,000份，購買連結
◾[聖誕1+1]【7-ELEVEN】衣索比亞-精品大熱拿鐵，原價110元、平均55元，限量5,000份，購買連結