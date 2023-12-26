特企／南華高中校慶　青銀攜手歡度26歲

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服務7屆中正區富水里里長陳麗真本就是南華高中夜間「成人教育班」的學生，本學期開學前即與校長莊惠安有共識，「奶奶級學生也要表演一下！」兩人有此發想後即開始著手策劃，結合高中職美容科一起來！陳麗真找了班上「資深同學」作伙讓美容科「同學」做造型、走秀，經過一個多月定裝，再由美容科老師教導走台步，在校慶上「演出」。「雖然寒流來襲，我們清晨6點全員到齊，『孫子輩的同學』三五成群，一位幫忙弄頭髮、一位幫忙上妝」大家忙碌一個早上，每位奶奶全成了大姐姐，各個笑得合不攏嘴。
校慶表演節目，陳麗真率先與校長出來走秀，72歲的她台風穩健，隨著音樂節奏，把自己人生走秀第一次獻給南華高中。6位姊妹也跟隨著她的腳步，從容表演，台下同學報以熱烈的掌聲。
陳麗真表示，南華高中是富水里的「好厝邊」，她說，在這個里內有許多學生宿舍、三總宿舍，也有台灣第一學府─台大，南華高中與里民互動最深且最「麻吉」，因此，當南華高中開出「成人教育班」，有「療癒粉彩」、「靜心禪繞」、「戶外探索」等各式豐富課程，她即帶頭響應，一口氣參加好幾個班，也感受這個學校像一個大家庭般溫暖。68歲資深同學于美玲也說，這個學校氣氛很好，學生都很有禮貌，老師對待同學如家人。
辦學認真好厝邊 社區認可學校
在一般人認知的進修學校，其學生來自各個層級，較不受社區擁載，甚至敬而遠之，彼此零互動，陳麗真表示，南華高中近幾年辦學認真，熱於參與社區活動，南華學生更是非常有禮貌，也跟著學校的腳步為鄰里付出。
南華高中今年還出了一位杭州亞運銅牌，在教學上也屢獲台北市教育局肯定與支持，歷屆市長多次蒞臨學校，尤其在「青衿伴學」、「適性發展」與「國際接軌」，與財團法人九九文教基金會舉辦「數學、創意、新未來─2023臺灣數學教育論壇」上，積極參與及扮演領頭羊的優質學校。在找回邊緣生、中輟生這環更是用心之深，在「特殊生」求學上，學校老師用「愛心、關心、用心」拉他們一把，在品德教育尤其重視，早在鄰里間傳為佳話。
此外，南華高中獨特的學制與教學特色，「上課兩天或上課半天」、「每個學生都是寶，永遠不放棄」、「自主學習─免費跨部跨科選修」、「新住民學子的最愛」、「導師校長敲敲門，家訪關懷到你家」、「校外教學多元創新，學習更有勁」。「心知講堂，搭起家長與孩子的橋樑」、「直升科大，七年一貫學歷滿貫」、「企業結盟，落實入學即就業」、「繁星推薦，年年摘星成功」等面向辦學，孕育英才無數。南華高中在鄰里間擁有口碑及認同度高，也是其他進修學校難以比擬的。
師生走進社區 歡度有意義校慶
今年校方結合地方社區，要帶領學生一起參與社區生活、關懷銀髮，更讓洋溢在校園中的青春氣息延展到居民生活中。邀集中正區各里近50名爺爺、奶奶，於22日一同共進晚餐。友好科大：景文科大、海洋科大、醒吾科大、黎明科大、聖約翰科大也共襄盛舉，提供各式禮品集結成福袋發放給鄰里老人，南華學生更是搬出十八般武藝，樂團、肚皮舞、韓風舞蹈等專業演出為爺爺奶奶帶來精湛表演，在寒冬中送暖、學校歡慶生日之餘，也有意義地透過公益、友善，付諸行動，更具非凡意義。