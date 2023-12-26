身價破百億！「雙鴻事件」意外讓他曝光　陳族元的封神之路

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根據各股市討論區傳言，陳族元身價已高達「11位數字」，試著盤點出他近年來的幾個重要投資，看看1975年出生、還不到50歲的陳族元，到底是如何靠精準投資賺出百億身家。
顧此失彼 500萬元的教訓
當雙鴻這條新聞露出時，陳族元周遭好友們紛紛吐槽說：「這應該就是員工持股超過老董的代價，不然就是比老董更懂得操作雙鴻的結果。」外界可能不知道陳族元與雙鴻之間，其實有很深的淵源。陳族元自政大會計系畢業後，第一份工作是在會計師事務所當查帳員，然後轉戰券商，接下來就是在「雙鴻任職財務主管」，最後才成為一名專業投資人。他對於雙鴻的股性、基本面變化，有一定程度的熟悉。
這當中更有一段不為人知的過程。《財訊》雙週刊報導分析，按理說，能夠成為一名上市櫃公司的財務主管，應該是多數人認定的穩定工作；為什麼陳族元卻將工作辭去，投入看似沒有保障的「專職投資人」呢？
據好友們透露，當年在雙鴻上班，一場會議結束後，陳族元因為無法看盤，導致持股大虧近500萬元。當下，在他內心世界裡認定，如果要專心投入股市操作，就應該捨棄工作，好好做為一名專職的投資人，才可避免出現顧此失彼的情況。從這一件事情上，可以看出，這些年陳族元能夠在股市獲得巨大的成功，背後是對股市的投入程度。
「到底是雞蛋不要放在同一個籃子，還是全部放在一個籃子好好看著呢？」從近年來陳族元的操作模式，似乎更偏向後者，也就是在徹底了解基本面後，好好重押1檔股票。也因為如此，這幾年，陳族元這個名字因大買股票遭到媒體曝光，已不是頭一回了。
2022年，在華航股東會上，前10大股東名單上赫然發現專業投資人陳族元夫婦，位居第4、5名，兩人共持有10萬6000餘張，當時市值超過27億元之多，不僅超過了當時排名第3的勞退基金，更把萬海擠出前10大股東名單之外，實力雄厚可見一斑。
時間再往前推到2021年，在那個大航海的年代，多數投資人的記憶點，可能是秀出狂撈45億元對帳單的「航海王」張濬安。其實，當年陽明股東會上，第10大股東也是陳族元，持股23125張，以股東會後的股價估計，當時市值達29億元之多。
低調行善 捐款超過1億元
至於2023年，因為華城的股價不斷改寫歷史新高，使得重電股再度成為盤面焦點。其中，重電三雄之一的中興電，在2022年股東會公布的10大股東名單中，也看到持股11000餘張、位列第3名的鄭雅蘋，以及第6名的陳族元，持股7800餘張，兩者合計持股比重超過4%。若以中興電從2022年的50元，漲至2023年的130元來看，賺錢眼光十分精準。
事實上，《財訊》雙週刊也發現，陳族元不只是投資股市眼光精準，在公益活動的捐款上也不落人後，即使行事低調，但媒體報導時而出現。像是，2021年時，陳族元以個人名義捐助2500萬元，成為新北防疫基金成立以來最大筆捐款，連新北市長侯友宜還親自打電話致謝。
2023年初，陳族元捐贈全民健保愛心專戶兩千萬元，成為該專戶設立以來最大金額的單筆捐款，獲得當時的健保署長李伯璋親贈感謝狀。這些年來，陳族元默默低調行善捐款，據了解捐款金額早已超過1億元。
這些年從已知的陽明、華航、中興電，再到這次的雙鴻，檔檔重押數十億元的陳族元，在每1檔股價都大翻倍的情況下，可以想見累積的財富有多驚人了！難怪股友討論區談到這位現年48歲的大神，都會說他是「破百億的辣個男人」。
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