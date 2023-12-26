新北國中生遭彈簧刀割喉！疑午休喧譁起爭執　校方：盼外界集氣

聲援北上求學南部小孩　南部立委：他們被「惡房東」侯友宜剝削

▲民進黨立委鍾佳濱、林俊憲、立委候選人李柏毅以大學生常消費的「麥當勞」、「加油費」、「文具用品」等發票，集成「剝皮」二字貼在侯友宜身上。（圖／賴蕭高雄總部提供）
▲民進黨立委鍾佳濱、林俊憲、立委候選人李柏毅以大學生常消費的「麥當勞」、「加油費」、「文具用品」等發票，集成「剝皮」二字貼在侯友宜身上。（圖／賴蕭高雄總部提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

侯友宜凱旋苑爭議延燒，民進黨立委鍾佳濱、林俊憲、立委候選人李柏毅，今（26）日召開記者會聲援抗議凱旋苑的文大學生，指出南部小孩北上求學卻被「惡房東」侯友宜剝削，直批侯友宜高喊「居住正義」卻私下收取高額房租，十分荒謬。

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高雄左營立委候選人李柏毅分析指出，「凱旋苑」挾地利之便剝削文大學生相當可惡，因為若與各校宿舍相比，價格高得嚇人。他以自身東海大學最貴的單人大套房為例，每學期27000元、每月也才5400元，凱旋苑整整貴上三倍。相較其他學校單人套房每月費用，台大太子學舍8210元、政大自強十舍6630元、成大太子學舍6900元等，都可以發現凱旋苑不合理的高。

屏東第一選區立委鍾佳濱指出，「包租公」侯友宜剝削學生漲房租，反觀民進黨這幾年卻是不斷解決居住問題，除了租金補貼降至18歲即可申請，讓學子離鄉求學減輕負擔。為了照顧年輕學子，在他與吳思瑤等立委的反應後，今年11月拍板大學校內宿舍補貼每學期5000元，嘉惠27.5萬名大學生，大幅降低南部學子北上求學的負擔。

鍾佳濱並說，凱旋苑申請99個門牌、總共約600坪卻不用繳任何一毛房屋稅的爭議，正是此次房屋稅條例修法防堵的重點，避免法人將房屋分割為小坪數，取巧適用免稅。他質問，若侯友宜一向宣稱有繳稅，「為什麼不把房屋稅繳納證明拿出來供大眾檢視？」

立委林俊憲則狠批，侯友宜「凱旋苑」每年漲得租金的是學生們的「買命錢」。他分析指出，文化大學位在陽明山半山腰，僅一條仰德大道通往山下，但因山路急彎，是台北有名的「死亡公路」，因此文大的學生、家長都可能想租在學校周邊。然而山上租屋物件稀少，因此侯友宜才有坐地起價的空間，而不是內部設備本身有多豪華，他不禁反問：「連這種錢都在賺，有沒有一點良心？」。

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