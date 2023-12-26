▲血管堵塞卻沒胸痛？　當心「糖心病」高血糖損害心臟神經

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隨著病情的進展，糖尿病引起的高血糖效應可能包括損害心臟血管和神經。這種損害增加患上心臟疾病的風險，包括冠狀動脈疾病、心臟衰竭、心肌病變等等。
容易患糖尿病心臟病 高風險族群高血壓
膽固醇異常
肥胖
吸煙
有家族心臟病史
患有慢性腎病
男性
吸煙者
肥胖者
體重正常但腹部脂肪過多的人（男性腰圍超過90公分，女性超過80公分）
診斷困難 症狀要當心在早期階段，心臟病不一定會出現症狀。但隨著病情惡化，就可能會出現症狀。而症狀將取決於罹患心臟病的類型，比較常見的症狀包括呼吸困難、疲勞、頭暈或昏倒、心律不整、腳踝浮腫、胸痛等。
郭志東表示，值得注意的是，當患有糖尿病的人出現血管堵塞時，可能感受不到胸痛。這是因為糖尿病可能會影響心臟的神經。糖尿病患者的非典型心臟病症狀包括呼吸困難、心悸等。使臨床上的診斷變得困難。
控制血糖 預防＋檢查為了早期診斷糖尿病性心臟病，醫師通常要十分了解患者的醫療史，包括症狀和其他可能有闗的健康狀況和過去病史等。家族病史也十分重要，尤其是早發性的冠狀動脈疾病。
身體檢查包括血壓、脈搏、水腫、心臟雜音等等都可以讓醫師更了解患者的情形。而血液檢查包括膽固醇、三酸甘油脂和血糖水平當然也是十分重要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60360
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