國泰世華Cathay Run路跑活動　睽違3年再度一起「年末衝刺」

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今（2023）年Cathay Run分為兩種賽制，分別是全場3.5公里、融入變裝和家庭元素的「歡樂組」，以及須由五人接力跑完19公里的「競賽接力組」，參與同仁可依興趣與運動習慣選擇不同組別。其中，歡樂組由與氛圍相對輕鬆，吸引不少平常對運動興趣較低的同仁參與。一名帶著孩子和馬爾濟斯一同參賽的同仁表示：「我平常很少運動，只有先前參與過公司的減重活動，跟太太一起執行飲食控管，最後成功瘦下4％的體重；今天參加是想帶孩子來同樂，所以名次不是重點，而是希望能與家人留下美好的回憶。」
這次活動國泰世華也結合公益，邀請國泰世華銀行基金會所贊助的偏鄉學校，來自南澳國小的籃球隊隊員一同參加歡樂組路跑，雖過去沒有路跑經驗，但在平時扎實體能訓練下其成績絲毫不遜色。當天跑出最佳成績的游同學表示，以前在學校只有練跑的機會，首次跟這麼多人一起開跑是相當興奮的經驗。另一位參與競賽組接力賽的同仁表示：「看到營隊小朋友們的拼勁很感動，其實競賽真的很不容易，自己不是第一次參賽，所以在組隊、日常練習跟團隊協作上都很有經驗，即便離奪牌有段距離，還是期待下次繼續參加路跑。」
國泰世華積極落實社會企業責任與善待員工，並將身心健康視為重要的照顧項目，因此除定期健檢，為照顧員工不同興趣、促進健康意識，打造如減重競賽、運動課程、健康講座、紓壓活動，以及路跑、桌球等大型運動賽事，並提供運動社團補助，鼓勵同仁發展興趣、強健身心。國泰世華表示，未來將持續與集團共同努力，打造多元、平等與共融(DEI)的工作場域，持續引進新穎的管理觀念和文化，打造以員工為本的優良工作環境。