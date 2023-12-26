▲工作壓力爆表、養小孩不敢離職　「深度職涯諮詢」脫離失衡風暴

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▲續航中心提供菁菁深度職涯諮詢，釐清職場壓力來源，並提供建議。（新北市政府就業服務處提供）
深度職涯諮詢＋換位思考輔導員瞭解菁菁面臨的困境之後，隨即安排深度職涯諮詢。老師先給她情緒方面的支持，同時建議善用政府資源，包括參與續航中心相關課程，把重心放在提升專業職能，還有資訊的蒐集。諮詢老師還透過「角色扮演」與「換位思考」，陪伴菁菁模擬雇主的思維，幫助菁菁先了解「做別人的事、練自己的功夫」來培養自己優勢的技能，以增加未來競爭力。菁菁分享說：「老師的建議真的很有用，我依照著老師所說先多方學習提升自己，接著調整自己的工作步調，心情就比較不那麼焦慮了。」
輔導員撥打關懷電話，瞭解菁菁接受諮詢後的改變，也邀請她參與「企業大學堂」，透過課程提升自己各方面的實力，讓菁菁可以更從容地悠遊職場。雙眼專注，一筆一劃專心做著筆記，那是菁菁認真上課的身影。後來她學以致用，協助公司通過今年首次開辦的「新北市中高齡者及高齡者友善職場認證」，獲得公司表揚且記嘉獎1次。很難想像，才不過幾個月前，身心疲憊不堪的菁菁，還一度猶豫是否要就此離開她熱愛的人資領域。
協助輔導新北在職婦女與中高齡者勞工局長陳瑞嘉表示，續航中心提供居住或工作於新北市的在職婦女及中高齡者，全方位的「個案職涯輔導」，另外也提供「企業輔導」，從專業諮詢、資源媒合到後續追蹤，為企業單位解答「徵、選、用、留」各類人力資源難題，同時鼓勵企業共創婦女及中高齡者友善職場環境。勞工局更在9月底於三重區增設服務據點，今年共輔導378名婦女及中高齡者續留職場，及追蹤在職婦女及中高齡者穩定就業共676人次。
此外，新北市政府就業服務處更創新推出「職涯福利包」，提供職涯亮點卡、職涯鼓勵貼、職場續航手冊等多種好康，歡迎電洽續航中心（板橋據點2251-1799、三重據點8973-2677）索取，就有機會獲得免費的專業深度職涯諮詢服務，為自己預約一個嶄新的未來。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60305
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