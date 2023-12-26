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工作壓力爆表、養小孩不敢離職　「深度職涯諮詢」脫離失衡風暴

▲工作壓力爆表、養小孩不敢離職　「深度職涯諮詢」脫離失衡風暴
▲工作壓力爆表、養小孩不敢離職　「深度職涯諮詢」脫離失衡風暴

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】新北市一位職業媽媽「菁菁」在公司擔任人資近9年，近年因員工流動率不斷攀升，公司要求她提出解決方案，但一次次的提案與執行都達不到主管的期望，菁菁備感壓力，陷入自我懷疑。且她因常將工作情緒帶回家，影響家庭關係和諧，甚至萌生了轉換跑道或退出職場的念頭。但現實上，自己年近中高齡，孩子又還小，仍有經濟上的壓力，不敢貿然請辭，各種壓力紛至，讓菁菁的生活秩序陷入混亂……。

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適逢「新北市婦女及中高齡者職場續航中心」進行企業拜訪，剛好由擔任公司人資管理員的菁菁做對口，透過輔導員的介紹，菁菁得知續航中心不只協助企業進用二度就業婦女與中高齡求職者，也提供在職勞工就業相關服務。菁菁便把握機會，告知輔導員自己目前陷入「工作與家庭嚴重失衡」的緊急狀況。

▲續航中心提供菁菁深度職涯諮詢，釐清職場壓力來源，並提供建議。（新北市政府就業服務處提供）

深度職涯諮詢＋換位思考

輔導員瞭解菁菁面臨的困境之後，隨即安排深度職涯諮詢。老師先給她情緒方面的支持，同時建議善用政府資源，包括參與續航中心相關課程，把重心放在提升專業職能，還有資訊的蒐集。諮詢老師還透過「角色扮演」與「換位思考」，陪伴菁菁模擬雇主的思維，幫助菁菁先了解「做別人的事、練自己的功夫」來培養自己優勢的技能，以增加未來競爭力。菁菁分享說：「老師的建議真的很有用，我依照著老師所說先多方學習提升自己，接著調整自己的工作步調，心情就比較不那麼焦慮了。」

輔導員撥打關懷電話，瞭解菁菁接受諮詢後的改變，也邀請她參與「企業大學堂」，透過課程提升自己各方面的實力，讓菁菁可以更從容地悠遊職場。雙眼專注，一筆一劃專心做著筆記，那是菁菁認真上課的身影。後來她學以致用，協助公司通過今年首次開辦的「新北市中高齡者及高齡者友善職場認證」，獲得公司表揚且記嘉獎1次。很難想像，才不過幾個月前，身心疲憊不堪的菁菁，還一度猶豫是否要就此離開她熱愛的人資領域。

協助輔導新北在職婦女與中高齡者

勞工局長陳瑞嘉表示，續航中心提供居住或工作於新北市的在職婦女及中高齡者，全方位的「個案職涯輔導」，另外也提供「企業輔導」，從專業諮詢、資源媒合到後續追蹤，為企業單位解答「徵、選、用、留」各類人力資源難題，同時鼓勵企業共創婦女及中高齡者友善職場環境。勞工局更在9月底於三重區增設服務據點，今年共輔導378名婦女及中高齡者續留職場，及追蹤在職婦女及中高齡者穩定就業共676人次。

此外，新北市政府就業服務處更創新推出「職涯福利包」，提供職涯亮點卡、職涯鼓勵貼、職場續航手冊等多種好康，歡迎電洽續航中心（板橋據點2251-1799、三重據點8973-2677）索取，就有機會獲得免費的專業深度職涯諮詢服務，為自己預約一個嶄新的未來。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60305

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