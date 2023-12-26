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ONEBOY HOME首創R字雙層「熟睡夾芯枕」　減壓支撐、回彈包覆合一

▲ONEBOY HOME今邀代言人瘦子E.SO發表，首創R字雙層「熟睡夾芯枕」，主打兩種記憶泡棉、雙枕芯分層設計，上層灰色枕芯超慢回彈、減壓支撐，下層白色枕芯穩定支撐、吸收包覆肩頸壓力。（圖／ONE BOY提供）
▲ONEBOY HOME今邀代言人瘦子E.SO發表，首創R字雙層「熟睡夾芯枕」，主打兩種記憶泡棉、雙枕芯分層設計，上層灰色枕芯超慢回彈、減壓支撐，下層白色枕芯穩定支撐、吸收包覆肩頸壓力。（圖／ONE BOY提供）

記者蕭涵云/台北報導

台灣國民品牌ONE BOY打造機能居家品牌ONEBOY HOME，今（26）日邀來代言人瘦子E.SO盛大發表，首創R字雙層「熟睡夾芯枕」，主打「昨晚熟睡的程度，決定今天的精神專注」，以兩種記憶泡棉、雙枕芯分層設計，上層灰色枕芯超慢回彈、減壓支撐；下層白色枕芯穩定支撐、吸收包覆肩頸壓力。雙面外枕套設計，採「磨毛保暖的暖心絨／滑順冰涼的冰鋒枕套」材質，附拉鍊方便拆下、輕鬆可直接水洗機洗，便利迎合現代人需求。

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現代人壓力相當大，常需要在短時間內就能補充到需要的睡眠，Dr. Evienne Hong 唐醫師便分享，不管以前訓練工作或現在晉升主治醫師，常常一早進公司開會忙到凌晨才下班都有可能。好不容易撐到睡覺時間，一躺下還會想到今天的工作內容，有時候就算一整天休息也補不回精神。唐醫師還說有時候前一天睡不好，早上晨報還可能講錯話。以前也曾經砸大錢幾千塊、萬把塊地換枕頭，「但也不知道睡著是因為太累、還是真的有效」。

尤其身為馬來西亞人的唐醫師，特別怕冷，試用ONEBOY HOME「熟睡夾芯枕」後，很喜歡深灰色暖心絨這面，笑稱「可能到夏天都還在睡這面」；她還分享，其實枕頭太軟、整個陷進去也不好；透露自己有「睡眠呼吸中止症」的唐醫師直說，其實仰躺久了都會耳朵痛，但ONEBOY HOME「熟睡夾芯枕」軟硬適中不怕仰躺。

而身為台北鯨華女排教練的小牛教練，則提到「對我來說最困難的是，高度競技程度的運動，把疲累累積在肩頸」，遇到海內外比賽不斷換飯店，其實睡眠也不斷在換枕頭、床鋪間調適。小牛教練老實說「試睡了ONEBOY HOME『熟睡夾芯枕』幾天，以後我的行李都會有這顆枕頭」；她提到其實壓力大的時候，人都會不自覺聳肩，但這顆枕頭竟然能讓我改善這個小動作，覺得氣色都變好，還開玩笑說「擦個隔離霜就能出門」。

ONEBOY HOME「熟睡夾芯枕」，首創R字雙枕芯分層設計，高度12cm，採兩種記憶泡棉，記憶人體曲線、貼合身型，打造符合人體工學的最佳舒適度。下層白色枕芯穩定支撐、吸收包覆肩頸壓力；上層灰色枕芯超慢回彈、減壓支撐。

充分利用ONE BOY擅長的面料科技，設計雙面外枕套，採「磨毛保暖的暖心絨」以升溫科技、抗菌蓄熱；「滑順冰涼的冰鋒枕套」材質，則夏天怎麼躺都涼。而且附拉鍊方便拆下、輕鬆可直接水洗機洗，便利迎合現代人需求。

而且枕套通過SGS檢測，未偵測出游離甲醛，達到嬰幼兒級標準；也通過SGS抗菌檢測，能抑制細菌生長與減少異味產生。ONEBOY HOME「熟睡夾芯枕」使用真空壓縮捲裝出貨，上市任選二件3000元優惠。


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