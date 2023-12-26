《古惑仔》女星聖誕節狂歡後驚傳過世 47歲黎淑賢輕生陳屍家中
港星黎淑賢曾演出《古惑仔3之隻手遮天》 ，被「烏鴉」張耀揚逼拍裸照成經典場面，但今（26）日驚傳她在家輕生，享年47歲。據港媒報導，她昨日和家人、好友在家舉辦聖誕烤肉趴，直到半夜才結束；前夫武打明星盧惠光也透露，大概在2周前雙方有通過電話，當時對方語氣平和，未察覺有異樣。
記者蔡依庭／綜合報導
黎淑賢1998年和演出《醉拳》的男星盧惠光奉子成婚，結婚8年後就離婚，隔年二婚美容醫生許智政、育有2子。根據《香港01》報導指出，黎淑賢被發現臥倒在房間，身旁有一盤燒過的炭，救護員將她送往律敦治醫院搶救，可惜最終不治。
更令人震驚的是，黎淑賢昨晚在家中與老公許智政、朋友舉行燒烤派對，到今日凌晨才散會，但都沒發覺她有異樣。直到今天下午1點時，她被老公發現倒臥在床上沒有反應，立即報警，其睡房廁所遺下燒過的炭。
據悉，黎淑賢和家人感情非常好，但多年來受憂鬱症困擾，事發前曾向老公發短訊要道別，最終警方相信事件無可疑，列作自殺案處理。
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