一整年免費吃！帕泰家「9大金色新菜」5折優惠　對中姓名飯吃到飽

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還有全新「泰式咖哩炒河粉」，同時放入豆干丁、雞蛋、豆芽、紫洋蔥、蔥、蒜等新鮮食材，透過高溫拌炒，搭配酥炸軟殼蟹、火烤魷魚、或炭烤豬肉與雞腿都十分對味。
甜點則推出還原度100%的超萌「皇金芒果包」，小巧可愛的縮小版芒果外型，包入甜蜜芒果的果泥內餡，迷人香味搭配鬆軟外皮，讓人一口接一口。
歡慶新菜上市，帕泰家即日起至2024年1月24日，凡店內消費滿1000元，結帳刷豆府鐵粉卡會員條碼，就有機會抽中「一年份米其林雙人套餐免費吃」免費吃！新菜上市，帕泰家還祭出「5000份5折新菜」要招待消費者，同活動期間，體驗任一新菜，就送2道5折料理，包含全新上式的泰味金沙海鮮（市價368元）、鹹香開胃辣炒珍豬（市價238元），通通只要5折價格。
而即日起至12月30日，凡姓名中有「ㄈㄢˋ」諧音字的消費者，內用單點香茅飯，可享「同桌免費升級香茅飯吃到飽」，提醒大家，每桌限定4人，每日每店限量50組，數量有限，換完為止；活動僅限單點香茅飯，單桌單次限享優惠乙次。
而「饗泰多 泰式風格餐廳」則在台中麗寶店開出台中第一家分店，總面積117.9坪，共有136個座位數。除了帶來獨家2公分厚Q彈「冠軍月亮蝦餅」、濃郁下飯的「黃咖哩軟殼蟹」，首次進軍中台灣，選用當令芋頭推出「芋見冬粉卷」、「香芋甘蔗燜魚」兩道限定菜。即日起至2024年1月21日，到店消費就送「明星菜99元優惠券」；2024年1月4日前到店內用，打卡就送「咔滋椒麻雞」乙份；2024年1月21日前店內用餐並給予Google5星好評，就送「摩摩喳喳」乙份。