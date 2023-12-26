中信金控科學基礎減量目標獲SBTi審核通過　再擴永續發展藍圖

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金融業主要碳排來自於範疇三之投融資財務碳排，中信金控落實財務碳排管理機制，並持續提升氣候風險管理能力，首先辨識高碳排產業，今年董事會通過2035年投融資撤出燃煤開採產業聲明，同時積極與客戶議合，本次針對投融資部位之商業不動產、綜合發電業、發電業專案融資、中長期一般企業融資及上市櫃股票投資分別設定碳排強度及溫度目標，其中中長期一般企業融資已納入所有產業，針對石化燃料相關產業之覆蓋率更高達100%。同時持續透過教育訓練推廣，提升業務單位與客戶議合能力，並加強管理單位對財務碳盤查及減碳路徑管理方法學的認知，使海外子行亦能依該目標管理其減碳路徑。自身營運部分，中信金控於中國信託金融園區採用冷卻樑板送風與儲冰系統、LED燈具等，提升能源使用效率，今年7月開始綠電轉供，預計達200萬度，並規劃2025年中國信託金融園區100%使用再生能源。
此外，中信銀行發展ESG（Environmental, Social, Governance）資金組合式貸款並取得創新專利，進一步發揮轉型金融力量支持投融資標的低碳轉型，率先投入離岸風電、太陽能光電案場、事業廢棄物固態再生燃料電廠，引導資金投入低碳產業，降低投融資組合碳排。近期亦成為台達能源股份有限公司綠電平臺夥伴，協助企業綠電買賣需求，提升綠電使用比率。本次核准之SBT減量目標涵蓋海外分子行，代表中信金控展現決心，以實際行動推動全球業務低碳營運，藉由國際化的金融商品與服務，協助海內外客戶邁向低碳轉型，後續將於每年發布之《永續報告書》與中國信託網站揭露目標達成情形，持續推動2050淨零排放。