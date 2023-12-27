2026歐盟課徵碳關稅　台800多家企業受影響！碳是成本也是商機

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電子業部分，則有台積電、聯電、日月光、鴻海、華邦電。傳產、紡織或航運等公司有中鋼、南寶樹脂、南緯、特力、中華電信、奇美、萬海、長榮海。
台灣經濟研究院院長張建一表示，台灣是國際供應鏈的重要一份子，成立碳交所有一定的必要性，企業有生產就有碳排，因應氣候變遷大家都須盡一份努力。聯合國氣候變遷大會（COP 28）提到碳定價是全球淨零必需的工具之一，各國政府皆藉由提供相關經濟誘因以加快減碳速度。
金管會於2022年3月發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分階段推動上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，2029年前完成確信，並建立一定監督機制來提點企業改善缺失。但中央也提醒，自願性碳信用機制（或碳抵換）是碳排有價化的具體實踐，提醒企業購買前應先做碳盤查並確認自身需求再購買。
經濟部指出，碳權並非投資商品，而是協助廠商減碳的手段，台灣目前有179項產品被列入歐盟CBAM課徵對象，也就是大約800多家企業受到影響，經濟部已持續提供相關輔導及補助資源，並持續與歐盟互動，降低企業面對國際碳關稅所造成的影響。
關於碳權交易之未來的機會與挑戰，安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠提到，減碳對國內相關產業，如石化產業勢必產生一定的衝擊與影響，然為因應氣候變遷的挑戰，世界需攜手努力，碳權交易平台的成立是相當必要的，並仰賴企業界的熱烈響應。
碳交所總經理田建中用產品實例拋出碳是成本還是商機的討論，他認為碳既是成本也是商機，尤其未來市場對於商品的選擇，會優先考慮符合減碳標準的產品，應可成為可觀的商機。
永智顧問股份有限公司顏素絹營運長認為，關於企業應如何對碳權專案跟碳權交易做出正確方向的判讀，建議企業要遵循一定的方法跟程序，尤其市面上資訊極為不對稱，必須謹慎評估跟了解再購買。