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元旦賣場優惠！全聯「123款買1送1」含衛生紙　沖泡咖啡也買1送1

▲全聯即起至1月4日前，共計有123款買1送1，民生必備品的泡麵、衛生紙都有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯即起至1月4日前，共計有123款買1送1，民生必備品的泡麵、衛生紙都有買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

迎接2024年跨年夜，量販超市推出買1送1優惠，包括全聯即起至1月4日前，共計有123款買1送1，民生必備品的泡麵、衛生紙都有買1送1優惠；家樂福有洗面乳、幫寶適拉拉褲、牙膏通通半價入手，新一年從聰明省荷包開始。

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🟡全聯

📍門市｜即起至1月4日

◾舒潔棉柔舒適抽取衛生紙-新春限定版（90抽*10包）買1送1，原價239元、特價120元

◾DARLIE好來護齦礦鹽漱口水-無酒精配方（500ml）買1送1，原價197元、特價99

◾KEY COFFEE炭燒甘燻微韻濾掛咖啡8gx10入，原價349元買1送1、平均175元

◾KEY COFFEE繼承焙煎／曼巴咖啡豆360g，原價527元買1送1、平均264元

◾cama冷熱萃浸泡式咖啡中焙蔗香茶韻10gx8入，原價198元買1送1、平均99元

◾cama尊爵及咖啡豆200g，原價350元買1送1、平均175元

◾UCC職人咖啡豆400g，原價389元買1送1、平均195元

◾伯朗嚐家咖啡豆450g，原價398元買1送1、平均199元

◾ESP綜合咖啡豆454g，原價299元買1送1、平均150元

◾伯朗咖啡濾掛咖啡8gx8入，原價198元買1送1、平均99元

◾珈琲人濾掛咖啡9gx8入，原價169元買1送1、平均85元

◾摩卡經典綠掛咖啡10gx10入，原價198元買1送1、平均99元

◾西雅圖白咖啡二合一／三合一 35gx8入≤，原價177元買1送1、平均89元

◾UCC三合一即溶咖啡原味拿鐵18gx12入，單盒119元買1送1，平均每盒60元

◾雀巢咖啡雲朵拿鐵榛果風味18gx10入，單盒158元、任2盒186元，平均每盒93元

◾阿華田巧克力麥芽曲奇（85g）買1送1，原價109元、特價55元

◾得意的一天日式味噌豬肉高湯粥（350g）買1送1，原價140元、特價70元

◾123款商品買1送1清單一次看

▲全聯咖啡大賞開跑，近30款商品買1送1，包括濾掛咖啡、咖啡豆、沖泡咖啡。（圖／全聯提供）
▲全聯即起至1月4日前，共計有123款買1送1，民生必備品的泡麵、衛生紙都有買1送1優惠。（圖／全聯提供）
🟡家樂福

📍門市｜12月27日至1月9日

◾舒潔特級舒適洋甘菊抽取衛生紙90抽x10包買1送1，原價278元、特價139

◾南僑水晶肥皂洗衣液體皂800公克買1送1，原價178元、特價89元

◾依必朗香氛沐浴乳1000毫升買1送1，原價199元、特價100元

◾白蘭洗碗精補充包系列800克買1送1，原價88元、特價44元

◾Crest香氛鎖白／極致鑽白牙膏系列買1送1，原價198元、99元

◾好來清新防護牙膏160克買1送1，原價149元、特價75元

◾幫寶適一級幫拉拉褲M號買1送1，原價699元、特價350元

▲家樂福迎接2024年，指定商品買1送1。（圖／翻攝自家樂福）
▲家樂福迎接2024年，指定商品買1送1。（圖／翻攝自家樂福）
🟡大潤發

📍門市｜即起至1月4日

◾桂格 美味三合一麥片買1送1，原價138元、特價69元

◾桂格 穀穀樂系列買1送1，原價118元、特價59元

◾GoodDay 三合一咖啡買1送1，原價238元、特價119元

◾SUPER三合一奶茶系列買1送1，原價229元、特價115元

◾台灣茶人高海拔金萱茶買1送1，原價298元、特價149元

◾廣吉玫瑰鹽風情黑可可買1送1，原價158元、特價79元

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