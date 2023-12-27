與未成年發生關係仍在調查！Franco遭母國檢方搜索未見身影遭通緝
坦帕灣光芒年僅22歲的明星游擊手Wander Franco，在今年8月時因與14歲少女交往並發生性關係，隨後遭球團放進球隊限制名單，此事也傳回母國多明尼加，當局警方也出面調查此事，在今（27日）根據多明尼加媒體《Listin diario》，多明尼加檢方2度到 Franco家都不見人影，當局已正式發出通緝。
記者張志宇/綜合報導
多明尼加媒體《Listin diario》指出，檢方在當地26日下午3點，持搜索票前往Wander Franco母親家中，隨後又在前往Wander Franco的別墅，但都不見Franco人影，隨後檢方記下Franco妻子電話以便聯繫Franco，目前已發出通緝令。
Wander Franco本季在大聯盟留下112場出賽，敲出124安、打擊率0.281的成績，但在今年8月光芒將他放進「限制名單」，隨後大聯盟又在8月23日將Franco放入「停職名單」並立即生效，對此做法光芒球團也表示支持聯盟決定。
值得一提，Wander Franco在小聯盟時就是超級大物，曾兩度入選百大新秀第一名，更曾拿過打擊80的滿分評價，在上大聯盟後他與光芒早早簽下一份11年1.82億美元續約。
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