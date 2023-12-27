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特企／《蔚藍檔案》推出3名泳裝RABBIT小隊學生　展開新劇情高潮

▲《蔚藍檔案》於26日更新推出活動劇情〈夏日特殊作戰！RABBIT小隊與消失的蝦子之謎〉與加入3名泳裝REBBIT小隊學生。（圖／品牌提供）
▲《蔚藍檔案》於26日更新推出活動劇情〈夏日特殊作戰！RABBIT小隊與消失的蝦子之謎〉與加入3名泳裝REBBIT小隊學生。（圖／品牌提供）

本報訊

Nexon旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於26日更新推出活動劇情〈夏日特殊作戰！RABBIT小隊與消失的蝦子之謎〉與加入3名泳裝REBBIT小隊學生。本次活動劇情推出將進行至1月9日，玩家們可以觀賞「RABBIT小隊」追蹤消失的蝦子去向所展開的旅程。「RABBIT小隊」為了進行調查，在潛入夜戶浦村的過程中得知了村莊相關的奇怪傳說，開啟了另一波劇情的高潮。

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在活動期間內，完成活動劇情的首個關卡時，將可獲得「RABBIT小隊」的「美優(泳裝)」。「美優(泳裝)」是爆炸類型的特殊學生，其EX技能「海鷗的襲擊」可對直線範圍內的敵人造成攻擊力比例的必定暴擊傷害。除此之外，玩家們還可以進行「擲骰賽跑」，能夠從中獲得「美優(泳裝)」和「咲希(泳裝)」的互動家具「新鮮！魚箱」、「潛水裝備保管架」以及各種成長貨幣。

除了透過活動可以獲得的「美優(泳裝)」外，在特選招募中還有新登場2名泳裝造型的「RABBIT小隊」所屬學生。「都子(泳裝)」為爆炸類型的前鋒學生，其EX技能「啟動飛行無人機」除了能在50秒內減少1名敵人的暴擊傷害抵抗率外，還能造成攻擊力比例的傷害。「咲希(泳裝)」同樣是爆炸類型的前鋒學生，其EX技能「信號彈，投擲！」可對1名敵人造成攻擊力比例的傷害，並在50秒內減少對方的防禦力、攻擊力與暴擊抵抗力。

Nexon為紀念本次更新，將進行「夏日祕密作戰！FOCUS on RABBIT！」活動至1月9日上午9點59分。玩家們可以在12月30以前，透過每日公開1篇的故事確認到「RABBIT小隊」學生們相關的後日談。此外，在活動頁面點擊拍攝按鈕，即可獲得能在「擲骰賽跑」中使用的「冷凍蝦」與「10次招募票券」等各種獎勵。不僅如此，還新增了需利用RABBIT小隊學生努力向上登頂的「猛爬！！SRT式登頂訓練」迷你遊戲。迷你遊戲開放至2024年2月19日12點59分為止，完成各種任務時還可獲得高級活動報告以及信用貨幣等道具。

除了遊戲中的活動外，屬於玩家們的「怦藍心動，好康時刻」來囉！《蔚藍檔案》與《康青龍》跨界聯名已展開，至1月19日為止，玩家們前往門市購買任一聯名飲品「芋圓巧可歐蕾」、「青龍梅果飲」、「鮮柚風味百果冰茶」共3種口味即可獲得遊戲虛寶卡。不僅如此，官方與康青龍精心規劃「周末限時兔子大隊活動」、「主題門市－康青龍長安旗艦店」和「一日店長快閃活動」等可以獲得遊戲限量周邊的機會，玩家們絕對必須出動，更多聯名活動相關資訊敬請期待官方粉絲團的公告。

更多有關《蔚藍檔案》本次活動劇情與新學生更新的詳細內容請至官方粉絲團進行確認。

《蔚藍檔案》官方粉絲團

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